Almennyttigt boligselskab skal renovere Lystoftehuse

Nu får byggebranchen i Lyngby andre steder i Danmark mulighed for at etablere endnu flere fælles erfaringer og metoder, når det kommer til bæredygtigt byggeri.

Gennem 31 konkrete byggeprojekter over hele landet skal både private, almene og offentlige bygherrer afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse med støtte fra Realdania.

I Lyngby skal et almennyttigt boligselskab renovere Lystoftehuse, der er et etagebyggeri tegnet af arkitekten Kaj Fisker. Her skal støtten fra Realdania bruges til at indhente viden om, hvordan bygningskultur harmonerer med parametrene i den frivillige bæredygtighedsklasse