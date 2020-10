-Det vil være mest rart, hvis den nye formand har et parlamentarisk grundlag fra medlemmerne, siger formandskandidat Jens Dissing Odgaard. Foto: Lars Schmidt

Alligevel formandsvalg hos Venstre - og det sker på mandag

Der er ekstraordinær generalforsamling 26. oktober, hvor der skal vælges formand, og den fungerende formand, Jens Dissing Odgaard, er indtil videre eneste kandidat.

Det Grønne Område - 24. oktober 2020

Jens Dissing Odgaard fortsætter alligevel ikke som konstitueret formand for Venstre i Lyngby-Taarbæk frem til generalforsamlingen næste år. Men han fortsætter hellere end gerne som valgt formand.

Om han gør det, ved vi meget mere om efter mandag den 26. oktober. Her er der nemlig ekstraordinær generalforsamling kl. 19.30 på Scandic.

Eneste punkt på dagsordenen er netop valg af formand - efter at den hidtidige, Lis Coskun Laursen, for nylig valgte at trække sig.

Bestyrelsens kandidat er den konstituerede formand Jens Dissing Odgaard, der var næstformand under den afgåede formand. På nuværende tidspunkt er der ikke andre kandidater.

Den konstituerede formand er helt tilfreds med, at der skal holdes ekstraordinær generalforsamling for at vælge ny formand.

"Ja, det vil være mest rart, hvis den nye formand har et parlamentarisk grundlag fra medlemmerne," siger han til Det Grønne Område.

Tilbage til indflydelse Venstre blev ved seneste folketingsvalg kommunens stemmemæssigt største parti.

Men efter, at forhenværende borgmester Søren P. Rasmussen valgte at fraflytte kommunen, har partiet ingen medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det skyldes primært interne stridigheder. Det var derfor, at først Henriette Breum valgte at blive løsgænger og forlod partiet. Det samme gjorde også suppleant og nyt medlem af kommunalbestyrelsen, Inge Sandager.

Så Venstre skal tilbage til at have indflydelse, lyder det fra formandskandidat Jens Dissing Odgaard. 'Venstre tilbage til indflydelse' er hans slogan:

"Vi skal arbejde på at sikre, at Venstre får indflydelse igen. Det gør vi ved at finde ud af at have ro på og ved, at alle dem, der har Venstre-tanker og er Venstre-folk, kan finde ud af at samarbejde. Så kommer vi til at stå stærkt. Det vil øge vores muligheder for indflydelse fremadrettet," siger han.

Jens Dissing Odgaard er bestemt ikke fremmed for, at Venstre frem over kommer til at samarbejde i langt højere grad med Konservative, end tilfældet har været de seneste mere end ti år.

"Det ville være naturligt, hvis Konservative og Venstre også kan samarbejde lokalt, som de to partier kan gøre det på nationalt plan," siger han.

-Hvad skal være opfyldt for, at et sådant samarbejde kan blive til noget inden for en overskuelig fremtid?

"Det har jeg ikke konkrete svar på lige nu. Det vil jeg tænke over. Selvfølgelig skal vi have kontakt, og jeg tror, at der er noget kontakt, men jeg vil gerne være med til, at vi har mere kontakt," svarer Jens Dissing Odgaard.