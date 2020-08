Se billedserie Drømmen om en HF-eksamen kan sagtens blive til virkelighed også selvom man måske har brug for lidt ekstra støtte.

Send til din ven. X Artiklen: Alle har ret til en fed uddannelse: VUC Lyngby tilbyder ny 3-årig HF for unge med særlige behov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle har ret til en fed uddannelse: VUC Lyngby tilbyder ny 3-årig HF for unge med særlige behov

Det Grønne Område - 10. august 2020 kl. 11:40 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uddannelse En diagnose behøver ikke stå i vejen for en studenterhue. Alligevel har mange unge, der kæmper med psykiske udfordringer, gang på gang fået at vide, at de ikke kunne klare en ungdomsuddannelse eller nogen længerevarende uddannelse. På VUC Lyngby er vicerektor Inge Voller overbevist om, at det er en myte:

"Vi har stor erfaring med at uddanne unge med forskellige psykiske udfordringer. Vi kan se, at med den rette vejledning og i det rette forløb har de ligeså stor chance for at brillere som alle vores andre elever," fortæller vicerektoren.

Støtte og stabilitet

På VUC Lyngby har man derfor valgt fra august at oprette HF3 - en særlig 3-årig HF for netop denne gruppe unge. På uddannelsen vil der være et særskilt fokus på støtte, stabilitet og vejledning. Det skriver VUC Lyngby i en pressemeddelelse.

"Mange unge med diagnoser har haft den ene dårlige oplevelse efter den anden både i folkeskolen og senere hen. På HF3 vil vi sikre, at de får en god oplevelse," siger Inge Voller.

De unge vil blandt andet få de samme klassekammerater alle 3 år og vil derfor kunne finde støtte og spejle sig i hinanden. Desuden vil der vil være en mentorordning med en fast studievejleder tilknyttet, og i mange timer vil der være en ekstra lærer til stede.

Vil gerne

Mads Aafeldt er leder af UU-Gentofte, der står for uddannelsesvejledningen i Gentofte Kommune. Han er glad for det nye initiativ, som han tror vil glæde mange unge.

"Jeg møder mange unge med diagnoser, der har et brændende ønske om at få en ungdomsuddannelse. Jeg tror, at den nye 3-årige HF på VUC Lyngby kan være et rigtigt godt tilbud til dem," siger han.

Både vicerektor Inge Voller og Mads Aafeldt oplever, at netop den type tilbud er meget efterspurgt både blandt de unge og deres forældre.

På den nye 3-årige HF tager de unge en udvidet fagpakke, der betyder, at eksamensbeviset også giver adgang til universitetsuddannelser.

Tilmeldingen åbner i midten af april. For at starte skal man først til en samtale med en af VUC Lyngbys studievejledere. Samtalen skal bruges til at sikre, at HF3 er et godt match for den unge. Uddannelsen er ikke specialundervisning, så man skal kunne deltage i almindelig undervisning og desuden opfylde de grundlæggende krav for at gå på HF.