Alger i vandet: Du må ikke bade ved Frederiksdal

Det skriver Lyngby-Taarbæk Kommune på sin hjemmeside.

Langt de fleste alger er ufarlige, men der findes giftige arter, for eksempel blågrønalger som især trives i juli og august, hvor badevandet er varmest.

Normalt er algerne så små, at de er næsten usynlige i vandet, men mængden af alger kan vokse pludseligt. Når det sker, samler de sig i vandoverfladen som grønne eller brune plamager eller skyller op i strandkanten og ligner skum.

Hvis der er mange alger, skal du være ekstra opmærksom på at undgå kontakt. Her kan deres koncentration af gift nemlig være så høj, at du risikerer at blive syg eller få hudirritationer.