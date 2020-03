Se billedserie Uenigheder om et byggeri på Taarbæk Havn er ført til, at det centrale Taarbæk skal have ny lokalplan. Her ses Taarbæk Borgerforenings bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Bertelsen (tv) og Lars Blicher-Hansen, på Søvej, som de fremhæver som et godt eksempel på fornyelse med respekt for det gamle. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Aldrig mere en Nordre Molevej: Lokalplan og kamp om Taarbæks stilistiske fremtid

En sag om et byggeri på Taarbæk Havn betyder, at den centrale del af Taarbæk skal have ny lokalplan. Taarbæk Borgerforening håber på en mere juridisk bindende lokalplan, der i højere grad bevarelsen af Taarbæks unikke udtryk. Kommunen vil dog fortsat have mulighed for at give dispensationer. Og hvad nytter det så, spørger borgerforeningen

På en tur rundt i det centrale Taarbæk for at blive klogere på, hvordan Taarbæk Borgerforening gerne ser bymidtens fremtidige arkitektoniske udtryk, starter vi med skrækeksemplet.

Et byggeri og en byggesag, som fik kommunen til at starte arbejdet med en mere præcis lokalplan. En lokalplan, som er i høring frem til 16. marts.

To af foreningens bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Bertelsen og Lars Blicher-Hansen, viser rundt i den centrale del af byen, hvor både den nuværende og den kommende lokalplan gælder. Fra Nordlyvej i nord til Taarbæk Strandvej 44 i syd og overvejende gældende for området øst for Taarbæk Strandvej.

De peger på det igangværende byggeri på Nordre Molevej 4 lige midt på Taarbæk Havn som indkapslende alt det, man er bekymret for, at Taarbæk udvikler sig til.

"Det der byggeri kan man risikere at se overalt i Taarbæk med det nye lokalplanforslag. Så kan man rive et gammelt hus ned, og i stedte få sådan en klump der," siger Jørgen Bertelsen.

Aldrig mere Nordre Molevej Sagen om Nordre Molevej 4 drejer sig om uenigheder om, hvorvidt byggeriet tager tilstrækkeligt hensyn til områdets nuværende stil og stemning. Nej, sagde borgerforeningen. Ja, sagde Byplanudvalget. Og så måtte beslutningen en tur forbi Planklagenævnet. Her fandt man, at den nuværende lokalplan visse steder ikke er klart og præcist formuleret.

Byggeriet blev ændret en smule, dog ikke nok ifølge borgerforeningen, for det bryder stadig totalt med stilen fra de nærmeste nabohuse.

I oplægget til en ny lokalplan er der ganske vist strammet op, fortæller Lars Blicher-Hansen. Men Lyngby-Taarbæk Kommune vil fortsat have mulighed for at give dispensationer. Taarbæk Borgerforening mener til gengæld ikke, at det skal være en mulighed i samme omfang som i den eksisterende lokalplan. Der skal være principper, der ikke kan dispenseres fra.

"For ellers risikerer vi Nordre Molevej 4 igen," siger han.

Det er dog ikke kun byggeriet på Nordre Molevej, som fremhæves som skrækeksemplet. Som Lars Blicher-Hansen og Jørgen Bertelsen retorisk spørger i et opslag i Facebook-gruppen Taarbæk Nyt: Behøver vi at nævne skolen?

"Den går i daglig tale som Taarbæks største øjebæ," fortæller Jørgen Bertelsen.

Et gradsspørgsmål Men nu skal man jo ikke tro, at de to herrer og borgerforeningen er imod al udvikling, fortæller Lars Blicher-Hansen, mens han går ad Taarbæk Strandvej. Han hilser på cyklister, der triller forbi.

"Det er vigtigt, at vi ikke fremstår bagstræberiske, der alene vil have nostalgi, idyl og romantik. Det er et gradsspørgsmål," siger han.

"Der skal bestemt være plads til udvikling i byen," siger Jørgen Bertelsen på vej til et eksempel på, hvordan man udvikler byggeri med respekt for Taarbæks historie.

Det gode eksempel er ifølge de to herrer at finde på Søvej, en sidevej ned mod Øresund fra Taarbæk Strandvej.

"Her er fyldt med stemning. Det er næsten som en fransk bjerglandsby," siger Lars Blicher-Hansen om de franske byhuse.

"Vi ønsker ikke, at Taarbæk skal være som den gamle by i Dragør, hvor der ikke kan bøjes et søm uden et halvt års forhandling med kommunen. Men nybyggeriet skal hænge sammen med det eksisterende byggeri på en fornuftig måde," siger han og fremhæver byhusene som eksempler at efterstræbe.

"Sådan et hus som det der er totalrenoveret. Du kan ikke se, at der stort set er lavet et helt nyt hus," siger Jørgen Bertelsen.

"Det bryder ikke atmosfæren," siger Lars Blicher-Hansen.

Diskussionen fortsætter Efter rundturen i Taarbæk var der senere samme dag borgermøde om lokalplanen på byens skole. På mødet var omkring 80-90 borgere mødt op, vurderer Jørgen Bertelsen.

"Det er et flot fremmøde. Og der skal vi være glade for skolen," siger han.

Til stede var også formand for Byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S), næstformand John Tefke (K), og Taarbæks tre kommunalpolitikere, Richard Sandbæk (K), Gitte Kjær-Westermann (R) og Karsten Lomholt (K), samt folk fra forvaltningen.

"Det er positivt, at de mødte så mange op," siger Jørgen Bertelsen og fortsætter:

"Principperne blev aftenens hovedemne. Simon Pihl Sørensen sluttede med at invitere os til at fortsætte dialogen på rådhuset, hvor vi igen kan diskutere mangel på ufravigelige principper i lokalplanen. Det var ikke aftalt på forhånd, men var et resultat af dialogen på borgermødet. Det fortæller mig, at vi har fat i noget vigtigt," lyder det fra Jørgen Bertelsen.