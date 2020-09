Se billedserie Med 4.000 fans på lægterne i sidste sæson og mange nye sponsorer er Lyngby Boldklubs professionelle afdeling inde i en god gænge. Så god, at man har afvist et bud fra en amerikansk investor. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Afviser bud fra amerikansk investor: Friends of Lyngby og Lyngby BK har styr på forretningen

Friends of Lyngby bekræfter, at der har været givet et bud på Lyngby Boldklub, og der er mange interesserede, fortæller klubben, der dog afviste et salg på nuværende tidspunkt.

Det Grønne Område - 02. september 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den er god nok, BT's historie fra i sidste uge om, at Lyngby Boldklub kunne være blevet solgt til en amerikansk investor denne sommer.

Det bekræfter ejeren af klubbens professionelle afdeling, Friends of Lyngby, over for Det Grønne Område.

Ifølge BT har den unavngivne investor værdisat Lyngby Boldklub til 50 mio. kroner. Alligevel valgte Friends of Lyngby at sige pænt nej tak, fortæller talsmand Mads Byder til Det Grønne Område:

"Vi har haft mange interesserede, men særligt et konkret tilbud på bordet fra seriøse amerikanske investorer, som vi har valgt ikke at gå videre med."

FAKTA Friends of Lyngby - ejerkredsen:



Lars Bendixen

Karsten Hjarsø

Mikkel Bo Jensen

Morten Baunsgaard

Tommy Petersen

Frederik Heegaard

Andreas Byder

Birger Jørgensen

John Lindgaard

Jan K. Poulsen

Jens Jensen

Kurt Bo Jensen

Leif Rørbøl

Mads Byder

Luca Burmeister

Henrik Blom

Uffe Thorlacius

Martin Buch

Jørgen Spange

Erik Frikke

Henrik Schimming

Anders 'AC' Christiansen

Brian Hamalainen

Frederik Sørensen

Andreas Bjelland

Thomas K. Hansen

Kasper Kongsvig I ejerkredsen finder man blandt andet tidligere Lyngby-spillere som FC Københavns Andreas Bjelland og Malmø FF's Anders Christiansen. Det er nuværende og tidligere professionelle fodboldspillere samt privatpersoner og erhvervsfolk, som er Friends of Lyngby.

Friends of Lyngby vil ikke udtale sig konkret om det bud, man har afvist, lige som man heller ikke vil uddybe, hvilken interesse, der ellers er. Men Mads Byder er glad for, at hovedårsagen til afvisningen er, at Friends of Lyngby nu ser ud til at have fået styr på forretningen. Og man er klar til at udvide ejerkredsen.

"Vi vil gerne have flere medejere og 'friends' ind i folden, og vi har også været åbne for udlandet, hvilket vi også tidligere har kommunikeret. Lige nu var det ikke det rigtige, men jeg kan ikke gå tættere ind på det konkrete," siger Mads Byder til Det Grønne Område:

"Med 4.000 tilskuere på lægterne i sidste sæson, masser af nye sponsorer og styr på forretningen, så har vi virkelig noget at bygge videre på som klub. Ejerkredsen bakker fuldt op, og vi er stolte over det, vi har været med til at skabe på kort tid, som vi også ser være til gavn for hele byen," siger han.