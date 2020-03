Se billedserie ?Jeg ved, at jeg har dokumentationen på min side. Det fortæller jo alt, når en politisk modstander politianmelder mig på baggrund af noget, der har stået i Ekstra Bladet,? siger Simon Pihl Sørensen. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Afviser blankt: Simon Pihl Sørensen politianmeldt af politisk modstander Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afviser blankt: Simon Pihl Sørensen politianmeldt af politisk modstander

Louise Siv Ebbesen, kandidat til kommunalvalget for Liberal Alliance, har politianmeldt Lyngby-Taarbæks viceborgmester efter artikler i Ekstra Bladet. Hun kalder det ”et groft tilfælde af bestikkelse”, at Simon Pihl Sørensen har kørt en Ferrari kort tid efter, at Ferrari fik lov til at bygge i kommunen. Simon Pihl afviser alle anklager.

Det Grønne Område - 11. marts 2020 kl. 07:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det, at Lyngby-Taarbæk Kommunes viceborgmester Simon Pihl Sørensen i december 2017 i 50-års fødselsdagsgave af sin hustru fik muligheden for at køre en Ferrari i to døgn, har ikke kun ført til flere dages forsider på Ekstra Bladet, men nu også en politianmeldelse for bestikkelse.

Det er Louise Siv Ebbesen, der har anmeldt Simon Pihl Sørensen til Nordsjællands Politi. Og det gør hun alene på baggrund af det, der er fremkommet i Ekstra Bladets omtale af sagen.

Louise Siv Ebbesen er kandidat til kommunalvalget for Liberal Alliance. Hun skriver i sin anmeldelse:

"Under henvisning til, at professor i forvaltningsret Steen Bønsing Pedersen i en artikel på Ekstrabladet.dk har udtalt, at det må betragtes som et groft tilfælde af bestikkelse, når den socialdemokratiske viceborgmester Simon Pihl Sørensen har haft adgang til at køre i en Ferrari kort efter at han havde behandlet en sag om salg af en byggegrund til en Ferrari-forhandler, så skal jeg venligst anmode Nordsjællands Politi om at undersøge, hvorvidt forholdet indebærer en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om misbrug af offentlig stilling."

Over for Det Grønne Område afviser Simon Pihl Sørensen blankt beskyldningerne. Han siger:

"Jeg har det godt i maven. Jeg ved, at jeg har dokumentationen på min side. Det fortæller jo alt, når en politisk modstander politianmelder mig på baggrund af noget, der har stået i Ekstra Bladet. Jeg betragter hele sagen som en personlig hetz. Ellers har jeg ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt."

Simon Pihl Sørensen, der ud over at være viceborgmester også er formand for Byplanudvalget, fortæller, at han har fået en revisorerklæring fra revisions- og konsulentvirksomheden PwC, der bakker ham op. I et Facebook-opslag skrev han torsdag i sidste uge:

"I går kom en uafhængig revisorerklæring fra PwC. På baggrund heraf er fakta: At vi har lejet en Ferrari én gang i to døgn, at alt er betalt i overensstemmelse med faktura (faktisk tidspunkt sammenholdt med angivelse på faktura valideret ved GPS-tracking), at der er betalt mindst det samme i leje som andre, at jeg ikke har kørt i den på andre tidspunkter (valideret ved GPS-tracking). Oplysningerne beror nu hos vores advokat til brug for vores videre behandling."

Drøftet politisk Ifølge Ekstra Bladet har Enhedslistens medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk - ligeledes på baggrund af omtalen i Ekstra Bladet - bedt om, at Simon Pihl Sørensen fremlægger en redegørelse.

Det har han - ifølge borgmester Sofia Osmani (K) - gjort i sidste uge. Hun siger på vegne af samtlige partier i kommunalbestyrelsen:

"Vi har drøftet det principielle spørgsmål om kommunens ansvar og handlemuligheder i en situation, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen i pressen anklages for korruption. Jeg har tillige drøftet spørgsmålet med professor ph.d., Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.Kommunalbestyrelsen har ansvaret for lovligheden af de beslutninger, der træffes, men vi har ikke hjemmel til at undersøge enkelte medlemmers private forhold - heller ikke, selv om pressen stiller spørgsmål ved forholdenes lovlighed. Til trods for, at vi ikke har krav på oplysninger, har Simon Pihl Sørensen på eget initiativ valgt at fremvise revisionspåtegnet dokumentation for brug og betaling."

Om hendes holdning til, om Simon Pihl Sørensen har gjort noget forkert siger Sofia Osmani, at det er en privat sag for viceborgmesteren:

"Hvad Simon laver i sin fritid og - som jeg forstår det - selv betaler for det, det skal jeg ikke blande mig i."

Salg af grund Ekstra Bladet sammenkæder i en artikelserie det, at kommunen har solgt en grund til Ferrari-importør Formula Automobiler, med, at Simon Pihl Sørensen tre måneder efter, at grundsalget gik i orden, kørte rundt i en Ferrari.

Avisen skriver, at Pihl Sørensen var "dybt involveret" i den halvandet år lange proces med at få solgt grunden, der ligger i Traceet ved Helsingørmotorvejen, til Formula Automobiler.

Professor i forvaltningsret, Steen Bønsing, Aalborg Universitet, siger ifølge Ekstra Bladet:

"Det opfylder alle straffelovens betingelser for bestikkelse."

Det er den udtalelse, som fik Louise Siv Ebbesen til at kontakte Nordsjællands Politi og siden politianmeldelse Simon Pihl Sørensen. Politiet har bekræftet over for Louise Ebbesen, at man har modtaget anmeldelsen, men har "ud fra det foreliggende desværre ikke mulighed for hverken at be- eller afkræfte, hvorvidt vi har modtaget en politianmeldelse omhandlende din forespørgsel," skriver man til Det Grønne Område.

"I alles interesse" "Det er i alles interesse, at det her bliver undersøgt til bunds, så vi borgere i Lyngby-Taarbæk kan have tillid til de folkevalgte. At formanden for Byplanudvalget kører rundt i en Ferrari i en længere periode, efter at han har stået i spidsen for et snævert flertal, der vedtog salget af Ferrari-grunden, virker mistænkeligt. Særligt når han efterfølgende kommer med flere forskellige forklaringer på, hvordan han har finansieret kørslen i Ferrarien," siger Louise Siv Ebbesen til Det Grønne Område:

"Det undrer mig, at kommunen ikke selv har igangsat en officiel undersøgelse, når Ekstra Bladet fremlægger så meget materiale om mulig bestikkelse af kommunens næstmest magtfulde person. Som kandidat for Liberal Alliance til kommunevalget i 2021 føler jeg en særlig forpligtelse for at kræve sagen undersøgt til bunds, men også som almindelig borger, der betaler skat til kommunen og forventer, at de folkevalgte forvalter deres embede efter lovens rammer."

"Jeg kan konstatere, at kommunen ikke har meldt noget ud. Det tager jeg, som om, at de ikke mener, at det er en alvorlig sag. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi som borgere skal gå og holde styr på det," siger kandidaten fra Liberal Alliance.