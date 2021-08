-Det vil blive vanskeligt at modtage nye flygtninge, for der er stor efterspørgsel på boliger i kommunen, siger borgmester Sofia Osmani.

Afviser at have meldt Lyngby til frivilligt at modtage afghanske flygtninge

Borgmesteren afviser radiohistorie, men understreger, at kommunen naturligvis vil løfte opgaven, hvis Folketinget pålægger den.

Det Grønne Område - 20. august 2021 kl. 13:30

Historien fra fredag morgen på DR P4, Københavns Radio, om, at Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med tre andre kommuner som de første har meldt sig frivilligt til at ville modtage afghanske flygtninge, har intet på sig.

Det siger borgmester Sofia Osmani (K) til Det Grønne Område:

"Der er stor forskel på at sige, at vi naturligvis løfter de opgaver, vi pålægges, og så at sige, at vi aktivt ønsker opgaven og allerede er klar til at løfte den," siger hun:

"Helt grundlæggende har jeg den holdning, at det er Christiansborg, der vedtager, hvem der skal til Danmark, og hvem der ikke skal. Det blander jeg mig ikke i. Som kommune er det vores opgave at tage imod de flygtninge, som Folketinget beslutter, at vi skal tage imod. Hvis man træffer en sådan beslutning, finder vi ud af at løse det. Det har vi gjort før. Men det vil blive meget vanskeligt, for der er stor efterspørgsel på boliger i kommunen," understreger borgmesteren.