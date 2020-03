Kommunens atleter må vente med at give håndtryk til borgmester Sofia Osmani.

Aftenens prisfest i Lyngbyhallen aflyst

Den årlige fejring af mestre og oprykkere i Lyngby-Taarbæk Kommune er udsat på ubestemt tid. Arrangørerne vil ikke have frygten for Coronavirus til at ødelægge en festlig aften

Det Grønne Område - 09. marts 2020 kl. 12:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Lyngby-Taarbæk er det en tilbagevendende tradition at de frivilige ungdomsledere hædres ved et årligt arrangement, hvor også mestre og oprykkere fejres. Men i år har Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk) valgt at aflyse prisfesten og udskyde den til en ny endnu ikke fastlagt dato.

Festen skulle have fundet sted mandag aften i Lyngbyhallen.

"Arrangementet har normalt langt fra 1.000 deltagere, men det er vigtigt for arrangørerne, at det bliver en festlig aften, hvor ingen af de inviterede vælger ikke at deltage på grund af risiko for smitte med Coronavirus," skriver de i et opslag på kommunens hjemmeside. /sig