Aflyste foredrag førte til bogudgivelse: Derfor skaber du dit eget liv

Elektroingeniør Henning R. Jensen bruger i ny bog kvantefysik til at forklare hvordan livet styres gennem tanker, følelser og overbevisninger

Det Grønne Område - 29. november 2020 kl. 18:30 Kontakt redaktionen

Egentlig var det et foredrag, men på grund af coronarestriktioner måtte Henning R. Jensen ty til andre metoder for at udbrede sin viden.

"Jeg har netop skrevet mit foredrag som bog, eftersom forsamlingsforbuddet aflyste tre af mine foredrag henover sommeren," forklarer han, der ellers siden sidste år har holdt foredrag forskellige steder rundt i Danmark for virksomheder, foreninger og private.

Foredraget hedder 'Derfor skaber du dit eget liv - med baggrund i kvantefysikken,' så det gør bogen også. Forfatteren har tidligere boet i Lyngby-Taarbæk i 10 år og studeret på DTU, hvor han stadig fungerer som mentor for de studerende.

'Desuden har jeg spillet volley i LGV i Engelsborghallen i mange år,' tilføjer han for at slå sin lokale tilknytning fast.

Henning R. Jensen er elektroingeniør og enterprisearkitekt med 22 års erfaring indenfor IT og forretningsudvikling. Han bruger kvantefysikken til at forklare fænomener, som normalt anses for at være overnaturlige. For eksempel hvorfor mor og spædbarn kan mærke hinanden uden at opholde sig i samme rum, og hvordan enæggede tvillinger kan mærke hinanden, selvom de befinder sig på hver sin side af jordkloden.

'I bogen forklarer jeg hvordan, vi reelt styrer vores liv gennem vores tanker, følelser og overbevisninger. Det har kvantefysikken vist os, fordi den har gjort os i stand til at måle, at enhver tanke udsender energi i form af elektromagnetiske bølger fra hjernen, og tilsvarende udsender hjertet elektromagnetiske bølger for enhver følelse. Frekvensen af disse bølger afhænger af vores DNA, og derfor har vi alle en unik personlig frekvens, som udsendes i form af bio-fotoner fra cellerne,' skriver Henning R. Jensen i en pressemeddelelse.

Balance er bedst 'Samtidig er dit helbred styret af dine tanker og følelser, fordi hjernen frigiver stoffer til kroppen ud fra din opfattelse af verden. Jeg forklarer, hvordan vi ved at skabe balance mellem hjerne og hjerte, og mellem højre og venstre hjernehalvdele kan opnå det liv, vi ønsker os. Det er, når der er denne balance, at du skaber bedst - der er din energi skarpest, fordi energien, du udsender, så svinger i takt - er kohærent - som laserlys,' skriver han og fortsætter:

'Når der opstår ubalance mellem din hjerne og dig hjerte bliver du i tvivl, og så har du ikke længere den samme kraft til at skabe med. Når din logiske sans, din hjerne, siger du skal gøre ét, og dit hjerte siger du skal gøre noget andet, så er der ubalance - så mister du fokus, din energi er ikke længere fokuseret. Derfor er det så vigtigt at skabe balance mellem hjerne og hjerte, så du undgår denne indre splid - denne ubalance. Bogen indeholder øvelser, der skal hjælpe med at opnå balance.

