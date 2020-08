Se billedserie Det er forsamlingsforbuddet på 100, som gør, at hverken politi, kommune og handelsforening kan stå inde for dette års Liv i Lyngby. Arkivfoto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Aflyst: Corona tager livet af Liv i Lyngby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aflyst: Corona tager livet af Liv i Lyngby

Handelsforeningen og kommunen aflyser den store byfest, som skulle have fundet sted 5. september. Se masser af billeder fra de tidligere års Liv i Lyngby lige her.

Det Grønne Område - 20. august 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et år siden blev alle besøgsrekorder slået. Byfesten Liv i Lyngby trak i dén grad folk af huse. Den var en kæmpe succes. Og nu får Lyngby Handelsforening desværre ikke mulighed for at følge op.

For man har i handelsforeningen sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet at aflyse dette års Liv i Lyngby. Og det skyldes ene og alene forsamlingsforbuddet, som ikke må overstige 100 personer.

Dog lover man fra foreningens side, at det kommende efterår vil byde på arrangementer og events i bymidten.

Liv i Lyngby har været i gang i en del år nu og har hvert år vist noget af alt det, som Kgs. Lyngby har at byde på - med detailhandel, kulturinstitutioner, foreningsliv og virksomheder, der er gået sammen for at skabe en dag med god stemning og masser af aktiviteter og tilbud.

Men ikke i år, hvor Liv i Lyngby skulle have fundet sted 5. september. Og det beklager handelsforeningens formand, Michael Dupont.

"Sikkerheden og trygheden i byen er det vigtigste for os", siger han:

"Vi var allerede før sommerferien klar over, at vi ikke ville kunne afholde et traditionelt Liv i Lyngby med flere tusinde besøgende. Vi har haft arbejdet med et alternativt koncept, der skulle strække sig over to dage, og hvor vi har oplevet stor opbakning fra forretningerne til at skabe liv i byen og gode oplevelser for kunderne. Men med den seneste udvikling i forhold til covid-19 situationen er vi i samråd med kommunen blevet enige om, at det heller ikke vil være forsvarligt at gennemføre det alternative koncept."

Ærgerligt

Borgmester Sofia Osmani er helt enig i beslutningen. Hun siger:

"Det er altid rigtig ærgerligt, når en god tradition må aflyses. Jeg ved, at handelsforeningen som altid har lagt mange kræfter i forberedelserne med henblik på at give de besøgende en rigtig god oplevelse. Vi er dog helt enige om, at vi ikke skal tage chancer, og at alle trygt skal kunne handle i byen. Derfor er det også den rigtige beslutning at aflyse Liv i Lyngby."

Undervejs i planlægningen af dette års Liv i Lyngby har Lyngby Handelsforening været i løbende dialog med Nordsjællands Politi, der har kontaktet foreningen for at meddele, at man fra ordensmagtens side ikke vil kunne give tilladelse til eventen på grund af forsamlingsforbuddet, der skal forblive på 100 personer.

Din sommerby

Hen over sommeren har der været masser af aktivitet i byen under titlen 'Kgs. Lyngby - din sommerby'.

Her har man kunne opleve alt fra 'Musik i bevægelse' til en rullende gallerivæg og historisk skattejagt for børn.

Det er handelsforeningen, der i samarbejde med kommunen har stået bag alle aktiviteterne, og der forsøges nu at skabe lignende tiltag henover efteråret. Ud over det er der allerede nogle planlagte events i kalender blandt andet i form af "Lyserød Lørdag", en alternativ juletræstænding og en H.C. Ørsted-festuge - aktiviteter, der sikkerheds- og volumenmæssigt kan overholde myndighedernes retningslinjer.