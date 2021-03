Se billedserie Jacob Vogelius Nielsen var træt af konstant overfyldte affaldsbeholdere og tog kontakt til Lyngby-Taarbæk Forsyning for at høre om de kunne få tømt beholderne på fast ugentlig basis. Her var svaret, at det kunne de ikke, men nu siger Lyngby-Taarbæk Forsyning, at der er tale om en misforståelse. Foto: Signe Steffensen

Affaldssortering: Beboere til kamp mod flyvende plastik og pap - Nu er der fundet en løsning

En misforståelse mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby Søpark betød, at antallet af affaldsbeholdere ikke stod mål med mængderne af plast og pap, men nu er der fundet en løsning på problemet.

Det Grønne Område - 12. marts 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Det er snart syv år siden, at Jacob Vogelius Nielsen og hans kone blev færdige med deres studier og valgte købe en lejlighed i Lyngby Søpark tæt på rekreative områder og centralt placeret i Lyngby. Et godt sted at starte familielivet.

Han vil gerne være med til at bidrage og præge fællesskabet i området, der består af ejer og leje lejligheder, så han er både medlem af bestyrelsen i ejerforeningen Mortonsvej og repræsentant i Grundejerforeningen Søpark.

Lige i øjeblikket er det altoverskyggende problem i foreningen, at de opsatte affaldsbeholdere slet ikke kan følge med de mængder af skrald der produceres og sorteres i de 172 lejligheder.

"Hver eneste uge kæmper vi med affaldsmængderne. Vi vil jo meget gerne sortere vores affald men både plast og pap flyder over hver uge, og kommunen vil ikke komme og tømme på fast ugentlig basis, men henviser til, at vi kan få flere beholdere eller selv putte pap til storskrald. Problemet er bare at vi ikke har storskrald eller plads til flere beholdere. Med kravet om at vi på sigt skal have 10 affaldsfraktioner, ser det endnu sværere ud, hvis vi ikke kan få tømt oftere," siger Jacob Vogelius Nielsen.

"Problemet med de store mængder plast og pap eksisterede også før corona, men nu er det eskaleret helt vildt i takt med at butikkerne er lukkede og langt flere varer kommer som pakker. Omfanget af pap er nærmest eksploderet." Lyngby Søpark har tre forskellige affaldspladser, hvor beboerne kan komme af med deres affald. Lige nu sorterer de i pap, plast, metal, papir, batterier og glas, og det er især pap og plast, der bliver overfyldt.

Man kan sige at beboerne nærmest er blevet for gode til at sortere, og hvis beholderne bliver overfyldt, så vil skraldemændene ikke tømme dem. Derfor er områdets gartner ofte nødt til at tage det værste og selv køre på genbrugsstationen inden det flyder over.

"I perioder er det nærmest dagligt," siger Jacob Vogelius Nielsen og fortsætter.

Affalds-sortering I sommeren 2020 besluttede Folketinget, at vi i Danmark skal sortere vores husholdningsaffald i 10 fraktioner.



I Lyngby-Taarbæk har vi allerede sorteret affald i flere år, og i 2021/2022 indføres nye ordninger, som bringer os op på 9 af de 10 fraktioner. I første omgang gælder ordningen kun rækkehuse og villaer, der skal sortere. I sommeren 2020 besluttede Folketinget, at vi i Danmark skal sortere vores husholdningsaffald i 10 fraktioner.I Lyngby-Taarbæk har vi allerede sorteret affald i flere år, og i 2021/2022 indføres nye ordninger, som bringer os op på 9 af de 10 fraktioner. I første omgang gælder ordningen kun rækkehuse og villaer, der skal sortere. Når pap og plastbeholdere er fyldt op har Jacob Vogelius af og til været nødt til at bede de andre beboere i Søparken om at holde op med at sortere og i stedet smide blød plast i restaffald, og det synes han er ærgerligt, når viljen til at sortere netop er der.

Men et er de affaldsmængder de selv producerer noget andet er, at de åbne affaldspladser også tiltrækker naboer på Mortonsvej og erhvervsdrivende, der bare sætter deres affald.

Dyr ekstraservice Både DEAS (på vegne af lejerne), gartneren og Jacob Vogelius (på vegne af ejerne) har flere gange henvendt sig til Lyngby-Taarbæk Forsyning for at høre om de ikke kan sætte tømningsfrekvensen op til ugentlig basis, og det vil de ikke. Men er blevet henvist til at de kan tilkøbe en ekstra tømning til 500 kr. pr. beholder der skal tømmes i de uger, hvor de normalt ikke får afhentet affald. I så fald bliver det en ekstraregning på 15.000 om måneden for beboerne i Lyngby Søpark.

Samtidig med, at de selv skal ringe i de ulige uger og sige vi gerne vil have ekstra tømning af pap og i lige uger ringe og sige, at de gerne vil have tømt vores plastbeholderne.

"Det er spild af både vores og forsyningens tid. Når der så kommer mere vi skal til at sortere og vi finder ud af behovet for disse ordninger også skal være ugentlig tømning, ja så skal vi også ringe og bestille tømning af dem hver anden uge for de andre ordninger," Jacob Vogelius.

Prisen på 500 kr. pr. beholder synes Jacob Vogelius også lyder voldsomt. Han kan ikke forstå, hvad det beløb dækker over, og har spurgt forsyningen, om han kan få det specificeret, hvor meget der går til den reelle tømning og hvor meget, der går til administration, men det kan han ikke få svar på.

"Hvis vi kunne få det som faste tømninger stedet for vi skal lave bestillinger kunne man gøre det langt billigere både for os som beboere men også for kommunen, " siger Jacob Vogelius.

Faktisk har han væres så frustreret, at han har spurgt forsyningen om de kan få lov til at fraskrive sig affaldsafhentning og så selv indgå en aftale med en renovatør (ligesom erhvervet gør). Men det kan man ikke.

En stor misforståelse På den baggrund har Det Grønne Område kontaktet Lyngby-Taarbæk forsyning for at høre forklaringen på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, at få en fast ekstra tømning til en fornuftig pris. Og her er svaret faktisk, at det kan det det godt.

Klaus Herner Kristiansen er presseansvarlig hos Lyngby-Taarbæk Forsyning og han fortæller, at der må være sket en fejl, for boligforeningen kan godt søge om en fast ekstra tømning, så de får tømt pap og plast på ugentlig basis. Og det koster ikke 520 kr pr. affaldsbeholder om måneden, men på årsbasis. Så Klaus Herner Kristiansen opfordrer til, at Jacob Vogelius Nielsen tager fat i forsyningen igen, for at få lavet en aftale.

Det Jacob Vogelius Nielsen meget glade for at høre, men også noget forundret, eftersom både DEAS, områdets havemand og han selv tidligere har fået svar om, at det ikke kan lade sig gøre.

Det gode ved at øge frekvensen af af tømningen er, at beboerne slipper for at skulle have endnu flere affaldsbeholdere stående, for med udsigten til snart at skulle sortere i ti fraktioner, så er det med flere affaldsbeholdere allerede en udfordring.

"Lige nu prøver vi at finde en løsningsmodel, der kan give plads til flere affaldsbeholdere i området, og derfor vil vi godt snart have en udmelding på, hvor mange beholdere vi skal gøre plads til. Vi ser også på muligheden for, at det bliver ét samlet aflåst skralderum, så det kun er beboerne, der har adgang til affaldsbeholderne," siger Jacob Vogelius Nielsen.

Blandt andet overvejer de at inddrage nogle af området p-pladser til formålet.

"Men vi savner en klar udmelding om, hvad der forventes af os, så vi kan begynde at planlægge. Vi har jo heller ikke lyst til, at halvdelen af vores område skal være fyldt med affaldsbeholdere," siger Jacob Vogelius Nielsen.

Ifølge Klaus Herner Kristiansen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning er det primære fokus lige nu, at få rullet den nye affaldssortering ud til villaer og rækkehuse. Mens lejlighederne i Lyngby-Taarbæk må vente med at komme med til 2022.

