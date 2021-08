Affaldsordning er helvedes forgård

Er du klar over at vi har fået et nyt regulativ for husholdningsaffald pr 1. marts 2021, det er jeg blevet på den hårde måde. Affaldsordningerne er ikke en kommunal service til borgerne, nu er det os grundejere der skal servicere renovationsfirmaet. Det firma der har fået opgaven er naturligvis det firma der kom med det laveste tilbud, derfor er de nødt til at benytte enhver lejlighed til at nægte at fjerne affaldet, hvis de kan finde en begrundelse i regulativet for husholdningsaffald. En af de oplagte begrundelser er selvfølgelig kravene til "adgangsvejen" dvs det stykke der er fra affaldsbeholderens naturlige placering nær hoveddøren og ud til kantstenen. Belægningen skal være asfalt, beton eller fliser, er den ikke det så er det dig som grundejer der skal køre beholderen ud til kantstenen inden klokken 7:00 på tømningsdagen. Det gælder uanset køn, alder og fysisk formåen!