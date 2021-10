Advarsel: Udgav sig for at være journalist

Klokken 17 torsdag blev det anmeldt fra en bolig på Furesøvej, at en fremmed person havde ringet på døren klokken 14.15 og påstået at være udsendt for et større dansk dagblad. Dagbladet skulle være i gang med at lave en rundspørge omhandlende, om der var mange indbrud i området, og efter at have stillet nogle spørgsmål, forlod den fremmede person stedet igen.