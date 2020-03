Mathias Hebo brøler sin frustration ud over stadion, efter at Marvin Schwäbe har klaret hans langskud. Foto: Fodboldbilleder.dk

Ærgerligt nederlag: Lyngby fulgte Brøndby helt til dørs

16.388 tilskuere - heraf over 300 medlevende Lyngby-fans - så til, da Lyngby søndag eftermiddag på Brøndby Stadion skulle forsøge at forbedre sin udebanestatistik.

Det lykkedes desværre ikke, men det var tæt på. Bagud 0-1 smed Lyngby i det sidste kvarter al forsigtighed over bord. Nicolai Geertsen blev smidt på toppen, og Brøndby blev presset i bund. Men trods et par gode muligheder lykkedes det ikke at finde netmaskerne.

Opgøret startede i oppisket tempo. Hjemmeholdet var mest på bolden, men kampens første chance tilfaldt Lyngby. Patrick da Silva driblede hurtigt og elegant (og måske lidt heldigt) mod baglinjen og serverede bolden skråt tilbage til en helt fri Rezan Corlu, der desværre skød langt over mål. Børnelærdom: Kroppen ind over bolden, Corlu!

I den anden ende af banen måtte Thomas Mikkelsen en enkelt gang i aktion for at holde nullet, men ellers var det småt med chancer i en tæt, fighterbetonet første halvleg.

I det 63. minut sendte Lyngby Mathias Hebo på banen i stedet for Kasper Enghardt. Det fik omgående effekt. Hebo er mere kreativ, og han fik også bolden i mål, men målet blev korrekt annulleret for offside.

Og så sluttede det 1-0.

"Jeg er tilfreds med præstationen, men skuffet over, at vi ikke fik det ene point. Alle kunne se, at vi havde momentum til sidst", lød kommentaren fra cheftræner Christian Nielsen, der også må ærgre sig over, at både Nicolai Geertsen og Frederik Gytkjær fik gult kort og er i karantæne til weekendens kamp mod AaB på udebane.