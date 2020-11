Send til din ven. X Artiklen: Ældreområdet: Partierne er enige om, at noget skal der ske - men hvad? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældreområdet: Partierne er enige om, at noget skal der ske - men hvad?

18. november mødes Socialudvalget for at drøfte ældreområdet. Partierne er enige om, at der skal ske noget på området, men er ikke enige om hvad. Først og fremmest afventer de en analyse af området.

Det Grønne Område - 12. november 2020 kl. 16:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Nogle mener, at ældreområdet skal have et løft. Andre mener, at vi lige skal være lidt tålmodige og afvente en undersøgelse af området. Nogle mener, at der skal flere ressourcer til. Andre - ikke mindst kommunalbestyrelsens største parti - mener, at det handler lige så meget om opgaveløsningen som om penge.

Her, en måned efter at alle partierne og løsgængerne blev enige om de næste to års budgetter, taler man nu om ældreplejen. Det gør man efter, at socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S) i sidste uge åbnede ballet med et læserbrev i Det Grønne Område.

Med et eksempel på en 91-årig kvinde, der i weekenden først tages ud af sengen af hjemmeplejen ved middagstid, illustrerede Kornbek, at den er gal på ældreområdet, og at der skal til at ske noget.

Hvad og hvordan, det skal politikerne først til at finde ud af. Men de er alle enige om, at der skal ses på området.

Konservative Konservative er primært bekymrede over personaleomsætningen på 27 procent, fortæller næstformanden i Socialudvalget, Dorthe la Cour, til Det Grønne Område:

Dorthe la Cour, Konservative

"Vi arbejder hele tiden med at udvikle kvaliteten på alle områder, og med en bekymrende personaleomsætning på 27 procent er det helt klart, at vi også har brug for at se nærmere på ældreområdet. Vi har politisk besluttet kvalitetsstandarder, som vi forventer, at der leveres i henhold til. Vi har fået oplyst, at der ved tredje budgetopfølgning er et mindreforbrug på hjemmeplejen. Efter vores opfattelse viser det, at det handler lige så meget om, hvordan opgaverne løses, som om penge."

Socialdemokratiet Socialdemokratiets gruppeformand, viceborgmester Simon Pihl Sørensen, er ikke overraskende enig med partifællen Bodil Kornbek:

Simon Pihl Sørensen, Socialdemokratiet

"Noget handler om rekruttering, noget om ledelse, noget om kultur og noget om økonomi. Men frem for alt handler det om, hvordan vi som samfund behandler vores medmennesker, når de bliver gamle. Mere hjem. Mindre institution. Mere respekt, mindre fokus på, at man er ældre," siger han.

SF SF's Sigurd Agersnap mener, at der bestemt er grund til at råbe op. Området skal have et løft, siger han til Det Grønne Område:

Sigurd Agersnap, SF

"Der er behov for et løft af ældreplejen i Lyngby-Taarbæk. Den nuværende coronasituation har kun gjort problemerne endnu tydeligere. Mange ældre får færre besøg i den her tid, og det har efterladt dem svagere både psykisk og fysisk, og så oplever rigtigt mange en ensomhed, som jeg tror kan være meget alvorlig. Det synes jeg, at vi er nødt til at reagere på, og når vi samtidig kan se, at vi har svært ved at fastholde vores medarbejdere i hjemmeplejen, så er der grund til at råbe op," siger han.

Radikale Før Radikale udtaler sig helt skråsikkert om tilstanden på området, vil man afvente resultatet af en undersøgelse af ældreområdet, forklarer gruppeformand Gitte Kjær-Westermann:

Gitte Kjær-Westermann, Radikale

"Tid nok til empati, faglighed og kvalitet i hverdagen i ældreplejen går jeg personligt meget op i, og det er netop noget af det, jeg synes, vi skal have undersøgt. Der er meget, som kan stjæle tiden fra den direkte kontakt med borgeren, eksempelvis dokumentationskrav og andre gøremål. Radikale Venstre tog i sidste periode initiativ til at sætte et arbejde i gang med at luge ud i regler og registreringer indenfor ældreområdet samt en opstramning af organisation og ledelse. Jeg må indrømme, at jeg faktisk er usikker på, hvad der kom ud af det."

Henriette Breum Løsgænger Henriette Breum, tidligere Venstre, mener, at det eksempel, Bodil Kornbek, kom med, er trist:

Henriette Breum, løsgænger

"Selvfølgelig bør disse episoder ikke finde sted. Og selvfølgelig skal vi levere en god service til borgerne. Men vi bruger rent faktisk mange penge på serviceudgifter. Og udgifterne hertil per indbygger ligger langt højere end både nabokommunerne og landsgennemsnittet. I forhold til den nabokommune, der i sammenligningen ligger tættest på, bruger vi ca. 1.000 kroner mere per indbygger. Og i forhold til landsgennemsnittet ca. 5.000 kroner mere."

Inge Sandager Den anden løsgænger, Inge Sandager, ligeledes tidligere Venstre, bringer et eksempel fra sit eget liv ind i debatten:

Inge Sandager, løsgænger

"En borger skal være tryg i Lyngby-Taarbæk, uanset om borgeren er ung eller gammel. Der skal være tid til menneskelig omsorg og kontakt. De såkaldte 'varme hænder' er vigtige. Tilbage i 2013 har jeg personligt oplevet, at min egen mor kom op sent grundet tidspres blandt de 'varme hænder'. Min mor var vant til at være effektiv og stå tidligt op, ja, ofte endda med fuglene. Jeg tænker, at det personale, der passede min mor, husker min reprimande endnu. Det gør så ufatteligt ondt, når ens mor sygner hen," fortæller hun:

"Vi skal tænke ud af boksen, tænke i nye baner for til enhver tid at sikre en værdig ældrepleje. Vi skal turde gøre op med silotænkning: børn, ung, voksen, senior, gammel. Og i stedet finde veje til at flette livet sammen fra vugge til grav. Hvordan det ser ud, skal fremtiden vise. Og jeg glæder mig til at være med til at udvikle fremtidens ældrepleje. Alting handler ikke altid om flere penge."

Enhedslistens Henrik Bang er ikke vendt tilbage på Det Grønne Områdes henvendelser.

relaterede artikler

Debat: I Ældre Sagen er vi meget bekymrede over udviklingen på ældreområdet 11. november 2020 kl. 16:00