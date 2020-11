-Der er for mange eksempler på, at specielt hjemmehjælperne ikke har en empatisk omgangstone. Og det er jo, fordi de har for travlt, siger formanden for Ældre Sagen i Lyngby-Taarbæk, Poul Andersen. Foto: Lars Schmidt

Ældre Sagen: Flere ressourcer til de svageste af vores ældre borgere

Der skal ansættes flere i ældre- plejen, og ledelsen skal sørge for, at der er et mere menneskeligt, empatisk fokus, mener Ældre Sagen i Lyngby-Taarbæk, som også mener, at kommunen skal have en borgerrådgiver igen.

Det Grønne Område - 12. november 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Står det til den lokale afdeling af Ældre Sagen i Lyngby-Taarbæk skal ældreplejen have flere ressourcer, og der skal et helt andet menneskeligt fokus på plejen, end der er i dag.

Dermed bakker Ældre Sagen op om socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S), der i et læserbrev i Det Grønne Område åbnede ballet for en debat om kvaliteten af kommunens ældrepleje.

I denne uge følger Ældre Sagen trop - ligeledes med et læserbrev, der er fyldt med eksempler på, hvordan det halter i den kommunale ældrepleje.

Kornbek nævnte et eksempel på en 91-årig kvinde, som i weekenden først hjælpes ud af sin seng kl. 12. Ældre Sagen nævner et eksempel på, at der tales nedsættende, at man er hårdhændede, at pårørende er bekymrede over, om medicineringen af de ældre er korrekt.

"Det her er ikke et angreb på hjemmeplejens ansatte, men det er et opråb til politikerne om, at de bliver nødt til at kigge lidt mere på, hvordan det hele fungerer," forklarer Ældre Sagens lokalformand, Poul Andersen, til Det Grønne Område:

"Hjemmeboende venter i lang tid på en hjemmehjælper til det, der er lovet. Der er for mange eksempler på, at hjemmeboende møder travle, forhastede hjemmehjælpere, der kommer susende ind og hurtigt skal ud ad døren igen, fordi de skal skynde sig videre til det næste. Sådan foregår det ikke altid alle steder, men der er for mange eksempler på det."

Poul Andersen understreger, at Ældre Sagens læserbrev ikke er et svar til Bodil Kornbek. Indlægget indeholder holdninger, som man også gav udtryk for i sit høringssvar til budgettet.

"Men det kan sagtens være en kommentar til det, for det passer udmærket ind i det, hun siger. Hun underbygger det, vi siger, men jeg kan ikke lige se, hvor hun siger, hvad hun vil gøre ved det," siger han.

Flere ressourcer Selv er han og Ældre Sagen ikke i tvivl om, hvad der skal gøres: Der skal tilføres flere ressourcer og et mere menneskeligt fokus i ældreplejen, startende i ledelsen.

"Der skal flere ressourcer til plejen af de svageste ældre," fastslår Poul Andersen:

"Ressourcer er personer. Det vil sige: Penge. og så skal der en ledelse til, som måske i højere grad end i dag har indblik i hjemmehjælpernes og hjemmeplejens vilkår og den dagligdag, de møder hos de ældre, svage. Der er behov for lidt mere pædagogisk, psykologisk ledelse. Hvordan taler man med folk? Hvordan omgås man folk," siger han - og uddyber:

"Der er for mange eksempler på, at specielt hjemmehjælperne ikke har en empatisk omgangstone. Og det er jo, fordi de har for travlt. Det er også, derfor at jeg efterlyser handling fra kommunalbestyrelsen og de kommunale ledere. Det handler også om lederskab."

Og så ser Poul Andersen et stort faresignal i, at der skiftes så meget ud blandt medabejderne i ældreplejen. Personaleomsætningen er på 27 procent i Lyngby-Taarbæk Kommune:

"Det er bekymrende, at der er så stor en personaleomsætning. Det kunne tyde på, at medarbejderne ikke synes, at det er et super godt sted at arbejde. Også på ledelsesniveau er der rimelig stor udskiftning. Det betyder jo, at hver gang der kommer en ny leder, skal lederen sætte sig ind i forholdene, og medarbejderne skal vænne sig til den nye ledelse. Det betyder, at der går et stykke tid, inden tingene fungerer optimalt for de ældre," siger han:

"I disse tider er de ældre ekstraordinært utrygge. Coronasituationen gør det helt umuligt at normalisere nogle ting. De ældre føler sig utrygge ved den pleje, de får på plejehjemmene. Primært er der utryghed og utilfredshed med de besøg, man får af hjemmeplejen."

Borgerrådgiver Ud over flere ressourcer i form af mere personale og en ledelse med mere menneskefokus mener Ældre Sagen, at kommunen bør overvejer at engagere en borgerrådgiver igen. Borgerrådgiveren blev sparet væk under budgetforhandlingerne i 2015.

"Vi går meget sjældent ind i de konkrete sager, vores medlememrhar, men søger at rådgive om, hvor de ældre kan få hjælp. I første omgang skal de søge at løse problemet med dem, der har skabt problemet. Drejer det sig om rettigheder, har vi en udmærket central medlemsrådgivning i Ældre Sagen, som vi henviser til. Her sidder en lang række eksperter, jurister og socialrådgivere blandt andet," forklarer Poul Andersen:

"Der er en ældrevejleder i kommunen, men det er jo ikke en ombudsmandslignende funktion. Det er en af medarbejderne i ældreplejen, som bruger noget af sin arbejdstid på at være vejleder," siger han og foreslår borgerrådgiverfunktionen genindsat:

"Kommunen havde en borgerrådgiver for år tilbage. Borgerrådgiveren havde en ombudsmandslignende funktion. Det er langt bedre at have en borgervejleder end at have en ældrevejleder. Vejlederen er en, der i forvejen er ansat i ældreplejen. Borgerne ville - hvis de var i konflikt med kommunen - være mere trygge ved at henvende sig til en, der ikke i forvejen er ansat i kommunen."

Ældre Sagen har 8.800 medlemmer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

