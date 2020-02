Ægte tæppper - var desværre ikke helt så ægte

Virum En 65-årig mand fra Virum fik ikke helt, hvad han mente, at han havde betalt for, da han fredag eftermiddag mellem klokken 15.00 og 16.00 købte tre ægte tæpper fra en mand, som henvendte sig på den 65-åriges bopæl. Her fremviste manden nogle tæpper og den 65-årige købte tre. Da han efterfølgende fik vurderet tæpperne hos en fagekspert, viste det sig, at de ikke var helt så ægte, som først antaget.