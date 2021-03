Se billedserie ?Jeg laver næsten alt inden for smykker fra rosetringe i hvidguld med over 100 lodninger til de mest simple sølvsmykker,? siger Erik Solodziuk.

Send til din ven. X Artiklen: Ægte kærlighed ruster ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ægte kærlighed ruster ikke

Det er 40 år siden at guldsmed Erik Solodziuk slog sig ned på Lyngby Hovedgade. Han elsker sit fag og den kreative proces med de ædle sten og metaller

Det Grønne Område - 24. marts 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Jubilæum Erik Solodziuk var 15 år, arbejde som kontordreng og anede ikke, hvad hun skulle være, da han så en annonce i Politiken fra en guldsmed, der søgte en lærling.

"Jeg var glad for at bruge mine hænder og for at tegne, og så tænkte jeg - smed, det lød af noget med at hamre og banke. Det var inde i byen oppe på 5. sal. Man skulle være der klokken 8, så jeg var der 7.30 og fik jobbet," siger Erik Solodziuk.

Turen op til 5. sal har han aldrig fortrudt. Han elsker sit job og har absolut ingen planer om at stoppe, selvom dåbsattesten siger 1947. Han elsker samspillet med kunderne og den respons han får, når han har lavet noget de bliver glade for.

Som udlært guldsmed fik Erik Solodziuk sin egen forretning i Søborg, men da lejemålet her blev eksproprieret, måtte han se sig om efter noget andet.

Det var lidt tilfældigt, at han kone så, at der var et tomt lejemål til salg på Lyngby Hovedgade 9a. Det var en del af den gamle badeanstalt, der på det tidspunkt var blevet lavet om til andelsboliger. Han havde fået et beløb i erstatning for den gamle forretning, og tænkte at det her var chancen for at etablere en ny butik. Det er 40 år siden.

Dengang var Lyngby Hovedgade ensrettet. Og det tog nogle år før kunderne rigtig fik øje på den lille forretning. Men siden er annonceringen gået fra mund til mund.

Dengang lå der 11 guldsmede i Lyngby.

"Men jeg vidste, at mine smykker godt kunne sælges her. Jeg havde på det tidspunkt solgt mine smykker engros i det meste af landet også i Lyngby," siger han.

Denne fredag formiddag er der ikke langt imellem, at dørklokken ringer, og kunderne låses ind. Det har været nødvendigt med mere sikkerhed. Han har været udsat for røveri flere gange og prøvet at ligge med hovedet presset ned i gulvtæppet.

Butikken har også været udsat for rambuktyveri, hvor der i bogstaveligste forstand holdt en bil inde midt i forretningen. Det er bagsiden af medaljen.

De fleste dage ånder alt dog fred og idyl, også denne formiddag, hvor en kunde vil have vurderet og måske sælge en ring med en stor ædelsten, en anden vil have specialdesignet en ring med diamanter, mens en tredje kommer for at hente et tilpasset smykke.

Konstant kreativitet

To gange har Erik Solodziuk modtaget kunsthåndværkerprisen.

Han design bevæger sig fra de raffinerede og lette brillantsmykker til store håndsmedede sølvringe med favoritstenen opal. Senest har han designet ringen Blume, som han forventer sig meget af. I efteråret fik han mønsterbeskyttet designet i de fleste lande i Europa. Det er en elegant fingerring, hvor en kuglerund sten er sat i spænd i fatningen, der er udformet som blomsterbalde. På den måde er det muligt at skifte stenen alt efter påklædning og humør.

Så kreativiteten blomstrer stadig.

"Det er aldrig kedeligt at gå på arbejde, det er ren terapi for mig, jeg elsker at sidde og nørkle med de mange forskellige ædelstene og ædelmetaller, og at udføre de spændende opgaver jeg får fra kunderne, de er også med til at inspirere mig," siger Erik Solodziuk.

Og der er næsten ikke det, han ikke kan lave, og hvis han ikke kan, så tager han det som en sund udfordring at finde en løsning.

Kælderlokalet er rent storm P. Her står alskens maskiner og værktøjer klar til at smelte, trække, legere og rense guldet. Så hvis en kunde gerne vil have noget gammelt guld smeltet om til et nyt smykke, så er det også muligt at få lov til at følge med i hele processen.

Men fremtiden trænger sig også på.

På den gode måde.

Blandt de mange klassiske guldsmedeværktøjer er der også blevet plads til et lille fotostudie og en 3D printer. Erik Solodziuks søn Benjamin er netop blevet færdiguddannet fra KEA (smykker design og teknologi), og de to er nu begyndt at arbejde sammen om nye og fælles projekter. For Erik Solodziuk har absolut ingen planer om at forlade forretningen foreløbig.