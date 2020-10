Artiklen: Årvågent personale stoppede parfumetyv i Magasin: 29-årig mand sigtet for butikstyveri

Årvågent personale stoppede parfumetyv i Magasin: 29-årig mand sigtet for butikstyveri

Personalet forhindrede tyveri for 1.800 kroner

Onsdag kl. 12.19 anmeldte personalet fra Magasin, at de havde snuppet en butikstyv, der havde forsøgt at stjæle parfumer for cirka 1800 kroner.