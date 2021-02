Se billedserie ?Vi er meget åbne og umiddelbare. Vi siger, hvad vi mener. Jeg tror også, at vi blev valgt, fordi vi er så unge. Vi er de helt første i vores omgangskreds. Fuldstændig. Det påvirker ikke Daniel. Hvis det gør, så tager han en spilleaften med drengene. Men jeg har savnet veninder, der var det samme sted som mig,? siger Maria Mainz. Foto: Daniel Hjorth TV2 Foto: Daniel Hjorth

Årgang O: Lille Louie fik en hård start

Det Grønne Område - 16. februar 2021 kl. 14:50 Kontakt redaktionen

Af Pernille Borenhoff

årgang20 Mors Dag. Roser, chokolade, Femina og Verdens Bedste Mor-krus.

Konsultation på hospital

Et ungt forældrepar træner i naturen med en baby i barnevogn.

Det unge par er 24-årige tømrerlæringen Daniel Brask-Andersen og 23-årige Maria Mainz, der netop er starte på socialrådgiveruddannelsen. Parret bor i Eremitageparken i Lyngby og er et af fire par, hvis liv som nybagte forældre hele Danmark kan følge i TV2 dokumentaren Årgang 20. Deres søn Louie blev født den 27. februar 2020 og er nu en glad snart et år gammel dreng, der netop er startet i vuggestue.

Men med en ualmindelig svær start på livet.

"Da jeg var højgravid, så jeg et opslag på facebook, at de søgte deltagere til Årgang 20, og så tilmelde jeg os. Da Daniel kom hjem, sagde jeg til ham, at jeg have tilmeldt os, men at vi jo nok ikke kom med. Pludselig skulle vi til casting. Så syntes han også, det var megasjovt," siger Maria til Det Grønne Område.

Stik imod parrets forventninger blev de udvalgt. Og skrev under på en kontrakt med Warners om, at et filmhold de næste 18 år skal følge med i deres liv fra sidelinjen. Og at flere millioner mennesker også får det at se.

Men hvad får en højgravid kvinde og hendes kæreste til takke ja til, at vise deres liv frem.

"Vi havde set afsnittene med årgang 00, og vi vidste, hvad vi gik ind til. Vi syntes, at det var en rigtig fin måde, at folk blev vist på, og så synes vi, at det er en fin måde at dokumentere tiden på. Tænk, at vi lige startede med at filme, da coronaen kom første gang. Det er jo virkelig historisk," siger hun.

Meningitis og indlæggelse

Maria og Daniel havde besluttet sig for, at de ville vise deres liv frem helt uden filter. For naturligvis ville alt forløbe efter planen.

Men at virkeligheden sjældent er sådan, måtte parret sande på den meget hårde måde.

"For det første var fødslen mega hård og gik så hurtigt, at filmholdet, som skulle have været med, ikke nåede frem. I stedet blev det min mor, der filmede," siger Maria.

Næste store ændring kom, da det viste sig, at deres nyfødte søn var syg.

"Vi kom først hjem efter fem dage, fordi Louie var undervægtig og lå på grænsen til gulsot. Efter et par dage hjemme blev vi indlagt igen i godt en uge. Det var så frygteligt, og da vi kom hjem, tænkte vi, at vi nu kunne starte ordentligt, og at han var frisk. Men så blev vi indlagt igen. Denne gang i 3½ uge. Faktisk var vi indlagt i hele Daniels barsel," siger Maria.

Det viste sig, at Louie lider af hydronefrose, en tilstand, der skyldes at afløbet i urinvejene er hindret eller helt blokeret.

Lille Louie fik urinvesinfektion og nyrebækkenbetændelse og det udviklede sig til meningitis.

"Vi havde besluttet, at vi ville vise det hele, men det er noget andet, når man står med et megasygt barn. Det var et chok. Man regner med at komme hjem med en sund og rask baby, men vi valgte så hurtig, at vi gerne vile italesætte det. Det skal ikke være et tabu for det er noget, han kommer til at kæmpe med de næste mange år," siger hun.

Louie bestemmer

At deltagtiggøre familien Danmark i sin egen families op- og nedture i 18 år er en stor beslutning at tage på sit barns vegne. Lige nu er Louie en herlig lille fyr, der bare griner af det hele. Men han bliver også teenager på et tidspunkt, og synes måske at det er utroligt pinligt at få sit liv udstillet. Ingen ved jo hvad livet byder på de næste 18 år af glæder og sorger.

"Det er en kæmpe beslutning af tage på Louies vegne, men vi synes bare, at den måde, som årgang 00 blev filmet på, var fin. Men hvis Louie siger, at han ikke vil, så har vi mulighed for at tale med produktionen, og vi har ret til at stoppe," siger Maria og uddyber at det var noget, som hun og Daniel talte meget om, da de var blevet valgt.

"Vi talte naturligvis om, om det var ok for ham. Men vi kan stå inden for alt, hvad der kommer med."

Produktionsselskabet vil naturligvis gerne have lange kontrakter, og ifølge Maria var de gode til at forberede parret på, hvad der ventede dem.

"De fortalte os om medierne, og hvad vi kunne forvente. Lige nu har vi kun haft vores egne fotografer med. Blandt andet til barnedåben, og dem kender vi virkelig godt," siger hun.

Maria og Daniel mødtes med de andre tre par, da serien var færdigklippet. Sammen så de alle fire programmer igennem.

"Vi er glade for programmerne, og det var fint at se de andre familier. Vi vil gerne mødes, når coronaen er slut. Vi har jo så meget til fælles," siger hun.

Sæsonens fjerde og sidste afsnit af Årgang 20 kan ses på TV2 torsdag kl. 20 og på TV2 Play.

Vi havde besluttet, at vi ville vise det hele, men det er noget andet, når man står med et megasygt barn