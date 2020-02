Uni Isenstein skar for, og Sofia Osmani delte ud; men før medlemmerne kunne få et stykke af kagen, skulle der lige reserveres et stykke til Mette Frederiksens udligning. (foto: Rolf Aagaard-Svendsen) Foto: rolf@aagaard-svendsen.dk

Årets mindste overraskelse: Sofia Osmani genvalgt som konservativ spidskandidat

Der var valg og udligning på dagsordenen ved generalforsamlingen hos de konservative i Lyngby-Taarbæk

Det Grønne Område - 13. februar 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke overraskende var medlemmerne af Konservative i Lyngby-Taarbæk helt enige om, at borgmester Sofia Osmani skal stå i spidsen for partiet som spidskandidat ved kommunalvalget næste år.

Dét var hovedoverskriften fra partiets generalforsamling for nylig.

Christine Bernt Henriksen fortalte i sin formandsberetning om de to valg i 2019 til henholdsvis Europa-Parlamentet og Folketinget.

Hun takkede medlemmerne og ikke mindst KU'erne for deres indsats i to valgkampe.

"Valgene har været gode for Det Konservative Folkeparti, men knap så gode for det borgerlige Danmark. Det er endt med den rødeste regering i mands minde, hvilket borgerne i Lyngby-Taarbæk nu kommer til at føle. Til gengæld kan vi glæde os over at kunne byde velkommen til mange nye medlemmer, hvilket lover godt for kommunalvalget til næste år," lyder ordene fra formanden i en pressemeddelelese fra Konservative i Lyngby-Taarbæk.

For at stå bedst mulig rustet til det næste kommunalvalg havde bestyrelsen indstillet, at man allerede nu valgte den person, der skal stå i spidsen for den konservative kandidatliste.

Sikre genvalg Det blev ikke overraskende borgmester Sofia Osmani, som blev enstemmigt valgt. Det var heller ikke nogen overraskelse, at Rasmus Jarlov blev genvalgt til folketingskandidat.

I den politiske debat kunne hverken Sofia Osmani eller Rasmus Jarlov undgå at kommentere den bebudede udligningsreform.

"Det er svært at se en saglig begrundelse for, at en rig kommune som Gladsaxe skal have tilført flere penge, mens Høje-Taastrup, der har ghettobebyggelser, skal betale mere," sagde Sofia Osmani.

Rasmus Jarlov fortalte, at den socialdemokratiske regering nok ikke regnede med at få en aftale i stand, som Det Konservative Folkeparti var en del af, for ganske vist var han også blevet indbudt til møde, men kun som den allersidste.

På generalforsamlingen var der også valg til formand, næstformand og bestyrelse, og genvalg over hele linjen.

Formand er Christine Bernt Henriksen, næstformand Lise-Lotte Dreiager og resten af bestyrelsen er Johnny Winther, Robin Prudholm, Uni Isenstein Nielsen, Jens Ulrik Madsen, Ole Brødholt, Rolf Aagaard-Svendsen og Tobias Stendal Nielsen (KU-repræsentant) samt Annette Weiss Garne og Casper Strunge, suppleanter.

