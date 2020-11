Årets mandelgave er landet: Lyngby-bogen er på gaden

Niels-Kristian Petersen har skrevet om Sorgenfris historie og om familien på Den Gule Gård i Virum. Torben Steen Nielsen, Gitte Rasmussen og Jonas Fisker fortæller om Virum skoles lange historie. Per Heyman skriver om I.H. Mundts Vej i Sorgenfri, mens Niklas Henrik Fischer spørger Hvad blev der af maleren Regner Lynegaard? Susanne Bisgaard og Erik D. Præstegaard skriver om boligområdet Sorgenfrivang. Hafsteinn Jónssons artikel hedder I troens tjeneste, og bogens sidste artikel står Stefan Petsch Jensen for. Den handler om Kaningaarden.

Da der kun må være 10 personer samlet på stedet, opfordres man til at fordele sig hen over de to åbningstimer. Der vil være optælling ved indgangen, så når en går ud, kan en ny gå ind.