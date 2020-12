Årets atlet og Årets ven i Trongården IF

Amalie Nymann Thomsen blev kåret som årets atlet for hendes lyst og mod til for mindre end et år siden at give sig i kast med en for hende helt ny disciplin, trespring. På kort tid gjorde hun store fremskridt og vandt bl.a. sølv ved de indendørs Østdanske mesterskaber og bronze ved DM for 14-15 årige.