Se billedserie Mens vi ventede på åbningens af vejens forlængelse til Jægersborgvej, blev helhedsplanen for Firskovvej vedtaget.

Året der gik: Stadion, letbanen, Firskovvej og regn i Lundtofte

NOVEMBER 2019 Der var masser at skrive om i en november måned, som også bød et bebudet farvel til Søren P. Rasmussen

Det Grønne Område - 07. januar 2020 kl. 20:16 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var massiv støtte til Lyngby Boldklub og et nyt stadion. Både fra breddeidrætten og fra det lokale forretningsliv.

Et nyt stadion med ungdomsboliger og lægecenter fik fuld støtte fra Fællesrepræsentationen for Idrætsforeningerne i Lyngby (FIL), som var glade for at blive inddraget i processen og som så masser af fordele i et nyt stadion.

Hos en af Lyngby Boldklubs større sponsorer, Magasin Kgs. Lyngby, kunne man også få øje på en masse fordele for hele byen, og også hos Vidensbyen var der støtte til projektet.

Arbejdsgruppen, som består af naboer og boligforeninger i området omkring Lyngby Stadion, satte debatten i gang – og indkaldte til informationsmøde, hvor man kunne høre om byggeplanerne og meget andet omkring et eventuelt kommende stadionbyggeri.

Mødearrangørerne syntes dog ikke, at hverken Friends of Lyngby eller Lyngby-Taarbæk Kommune skulle inviteres til at komme med bidrag og informationer på informationsmødet.

Letbanen og handelslivet Der var efterhånden ikke tvivl længere: Arbejdet med letbanen er kommet for at blive – i en lang, lang periode.

Derfor benyttede næstformanden i Lyngby Handelsforening, Carsten Bak Sørensen, lejlighederne Black Friday og det forestående julesalg til for det første at glæde sig over, at handelslivet er kommet med i et lokalt letbanenetværk, hvor kommunen og letbaneselskabet sidder for bordenden.

Næstformanden benyttede sig også af lejligheden til at slå på tromme for mere og bedre information om letbanen, for bekymringerne hos de handlende bliver større, efterhånden som arbejdet med letbanen skrider frem.

Også skiltningen ind mod bymidten kan blive langt bedre, mener man i handelsforeningen.

Den nye forening, Vores Lyngby og Letbanen, var enige med handelsforeningen om, at informationen om letbanen kunne være bedre.

Som eksempel brugte man det faktum, at man i Gladsaxe Kommune allerede i september kunne fortælle borgere, at Buddingevej i starten af det nye år lukkes midlertidigt ved viadukten ved Lyngby Station, og man kom med gode råd til alternative ruter. Gennem Lyngby. Og det måneder, før Lyngby-Taarbæk Kommune fandt det belejligt at informere om lukningen.

Først i slutningen af november kunne kommunen oplyse, at viadukten tidligst lukkes for biler i februar 2020.

Firskovvej som ny bydel Forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej bliver en del af løsningen, så trafikken kan komme rundt i det centrale Lyngby, når letbanen lukker byen på midten ved Klampenborgvej og Buddingevej.

Men i november stod det ikke fast, hvornår forlængelsen skulle indvies.

Til gengæld blev der sat masser af ord på, hvordan området på og omkring Firskovvej skal tage sig ud i fremtiden.

Kommunalbestyrelsen vedtog nemlig en helhedsplan for området.

Ifølge planen skal Firskovvej blive en helt ny bydel med boliger, butikker og erhvervsliv. Firskovvej skal være en tilgængelig og smuk, bæredygtig og grøn bydel med varieret arkitektur af høj kvalitet, løs hensigtserklæringerne fra politikerne.

Regnvand i Lundtofte Lundtofte har haft bøvl med regnvand og oversvømmelser. Og Lundtofte får bøvl med regnvandet i fremtiden, hvis ikke der findes en løsning.

Men i jagten på en god løsning fik både kommunen og forsyningen bøvl med Lundtofte.

For i iveren efter at finde en måde at aflaste Mølleåen, så den ikke løber over sine bredder, fik man den idé at separere spildevand og regnvand – så man ikke belaster renseanlægget ved Mølleåen.

Først var det tanken at placere forsinkelsesbassiner på boldbanen i Lundtofte. Det faldt ikke i god jord. Så ville man rykke bassinerne væk fra boldbanerne – og ind mellem to af de meget gamle huse i den gamle Lundtofte Landsby.

Det vandt heller ikke gehør. Og da så den tredje løsning – at lave bassinerne i en hestefold i traceet mellem Lundtoftegårdsvej og motorvejen – kom, troede man sig sikker for at undgå bøvl fra Lundtofte.

Men heller ikke her undgik man bøvl. Alligevel bliver det løsningen: At der skal etableres regnvandsbassin i traceet.

Men for at gøre borgerne i Lundtofte tilfredse har man valgt en løsning, som er fem mio. kroner dyrere end den oprindelige.

I november fik vi i øvrigt at vide, hvem der overtager knivfabrikken i Raadvad. Det gør ejendomsinvesteringsfirmaet SAP9 Group A/S, som understregede, at man agter at værne om Raadvad og miljøet på og ved knivfabrikken.

Og en af de lokalpolitikere, som har været mest i vælten i 2019, den tidligere borgmester Søren P. Rasmussen fra Venstre, bebudede, at han var i gang med sin sidste periode som kommunalpolitiker. Han fik flotte ord med på vejen fra politiske med- og modspillere.

