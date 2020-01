Året der gik: Letbanens køreledninger stjal billedet

Se billedserie Letbanen føres fra Lyngby Hovedgade mod Kanalvej ved hjælp af køreledninger spændt fast på husmurene. Det var ikke en populær beslutning.

OKTOBER 2019 Besparelserne var skrumpet til 36 mio. kroner, og de sidste af dem, 11 mio., findes først i 2020

Det Grønne Område - 07. januar 2020 kl. 16:55 Af Lars Schmidt

Den første dag i oktober kunne vi fortælle den – for nogen – glade historie om, at skatten holdes i ro i 2019. Og det, der tidligere på året lignede besparelser på 66 mio. kroner, var skrumpet til først 47 mio. kroner og lige op til budgetvedtagelsen 36 mio. kroner.

Følgevirkningerne lokalt af aftalen mellem kommunerne og regeringen var blevet gennemregnet, og her kunne man udlede, at skatten holdes i ro i 2020, men efter al sandsynlighed ikke året efter.

27 af de 36 mio. kroner, som skal spares næste år, var blevet fundet af et flertal uden om S, SF og EL. Tilbage stod så forhandlinger om de sidste 11 mio. kroner.

Og her besluttede politikerne at udskyde beslutningen til 2020.

Havnelegeplads

I Taarbæk smilede man bredt – især hvis man var barn. Her kulminerede halvandet års arbejde med indvielsen af den længe ventede havnelegeplads.

Det var lokalsamfundet, der drev byggeriet, var bygherre – og som gav havnelegepladsen videre til kommunen. Og ikke mindst til børnene, som tog de maritime legeredskaber til sig i stor stil.

Køreledninger I oktober var man begyndt at kunne mærke lidt af, hvordan det kommer til at være, når letbanen skal opføres i Lyngby.

En af de helt store omvæltninger bliver, at Klampenborgvej lukkes ved Lyngby Hovedgade – for at give plads til en letbanestation og et torv mellem Magasin og Lyngby Storcenter.

Problemet for de, der ejer bygningerne, er – viste det sig – at letbanens køreledninger skal spændes på husmurene i stedet for på master.

Ejendommenes advokat fortalte, at han siden november 2017 havde forsøgt at få kommunen i tale om emnet. Uden held. Heller ikke den nye forening, Vores Lyngby og Letbanen, kunne få hul igennem til kommunen.

Praktisk og æstetisk vil facadeophængte køreledninger være skidt, mente ejendommene. De Konservative var enige, men blev nedstemt af de øvrige partier i kommunalbestyrelsen, som mener, at det vil give et bedre byrum i Lyngby, hvis der ikke står køreledningsmaster i gadeplan mellem Magasin og storcentret.

Hovedstadens Letbane understregede over for Det Grønne Område, at man ville holde fast i, at køreledningerne skulle være facadeophængte på stykket mellem Hovedgaden og Kanalvej.

Og man ville slet ikke høre tale om batteridrevne letbanetog, fordi disse ikke er prøvet nok af.

Lyngby Stadion Debatten om Lyngby Stadion fortsatte og nåede nye højder.

Den selvbestaltede Arbejdsgruppen startede med at rejse kritik, og fra politisk hold blev kritikken først afvist af borgmester og viceborgmester og siden også af formanden for Teknik- og Miljøudvalget.

Og i Lyngby Boldklub gik den nye ejerkreds, kaldet Friends of Lyngby, i dén grad og håbede på, at man fra kommunens side fik gang i udbuddet af stadion. Til Det Grønne Område fortalte ejerne, at man selv ville byde på stadion, som på den måde forhåbentlig vil blive en helt afgørende gamechanger for kommunens fodboldstolthed.

Hæder til Scavenius? Mens de lokale indbrudstal fortsatte med at være lige så nedslående som politiets prioritering af ikke at ville fokusere på indbrud, begyndte man lokalt at bløde op for tanken om et lokalt vagtværn.

Borgmester Sofia Osmani var efterhånden villig til at skele til, hvad der skete med Gentofte Kommunes ansøgning om dispensation til at oprette et kommunalt vagtværn for at dæmme op for indbrud.

Og en historie i Det Grønne Område med dybe lokale rødder i 2. Verdenskrigs samarbejdspolitik nåede til forsiden af Weekendavisen og omtale i andre landsdækkende medier.

På vejen og i området omkring villaen Granhøj på Lundtoftevej 266 syntes man, at villaens tidligere beboer, en af landets tidligere stats- og udenrigsministre, skulle hædres med at få den del af vejen, hvor villaen ligger, opkaldt efter sig.

Der var blot ét problem. Villaens tidligere beboer hed Erik Scavenius, og han var den ansvarlige for den omdiskuterede samarbejdspolitik frem til 1943.

Og i oktober blev den gamle knivfabrik solgt. Til hvem kunne fabrikkens hidtidige ejer, staten, dog ikke oplyse endnu.