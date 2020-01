Da forlængelsen af Firskovvej åbnede, gav borgmester Sofia Osmani et lynkursus i, hvordan man i bil kommer korrekt ind på vejen fra Jægersborgvej. Foto: Lars Schmidt

Året der gik: En jul med slutspil om Sorgenfri Torv

DECEMBER 2019 Scaveniusvej blev til Scavenius-nej, Firskovvejs forlængelse åbnede, og Lyngby Stadion blev skudt til hjørne

Det Grønne Område - 07. januar 2020 kl. 21:24 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årets sidste måned var der mange, der varmede op til julen.

Og så var der nogen, der varmede op til slutspillet om Sorgenfri Torv.

Vejen til slutspillet var lang og bumlet og bumpet og fyldt med forhindringer. Men til sidst kom forvaltningen op med tre scenarier, som politikerne først i Byplanudvalget og siden i kommunalbestyrelsen skulle forholde sig til.

Og ingen af scenarierne lå lige til højrebenet. Der var omkostninger og ulemper ved dem alle.

Politikerne valgte i enighed det mest vidtrækkende scenarie, som har den konsekvens, at Irma flytter fra Nord- til Sydtorvet, samtidig med at Nordtorvet rives ned for primært at give plads til boliger.

Og nej, så var den ged ikke barberet helt. For modstanderne mobiliserede en sidste offensiv med opslag på Facebook og debatindlæg i Det Grønne Område.

Scavenius-nej Det bliver først i 2020, at borgerønsket om at opkalde en stikvej efter den kontroversielle tidligere stats- og udenrigsminister Erik Scavenius bliver taget op politisk.

Men allerede i december kunne Det Grønne Område mere end antyde, hvad der kommer til at ske politisk i sagen i det nye år. Enkelte partier ville gerne diskutere det, men den overvejende holdning var, at et bliver et nej til at opkalde en vej efter Scavenius.

Det er ikke nogen nyhed, at kulturen i Lyngby-Taarbæk vansmægter – ikke mindst efter, at byens kulturhus blev til en elektronikforretning.

500.000 kroner er der afsat til kulturen i årene 2020-22, og det er ikke ’møj’, som man ville sige vest for Lillebælt.

11 foreninger og initiativer havde ansøgt om penge, og kun fire af disse modtog ikke støtte tidligere.

Musikken er taberen i spillet om de få kulturpenge, og ikke mindst i spillestedet Templet står man med en lang næse, der er til at tage at føle på.

En ansøgning fra Templet om et øget driftstilskud på 50.000 blev mødt af et kommunalt nej, selv om ansøgningen var begrundet i, at pengene skal bruges til rengøring, fordi Ungdomsskolens dramahold bruger huset et par gange om ugen, og der er samme årsag er brug for mere rengøring.

Templet har kun én ansatte. Alle øvrige er frivillige. Også rengøringsfolkene.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, den konservative Mette Schmidt Olsen, kunne godt tænke sig flere penge til det samlede kulturområde, men mener ikke, at det er det rette tidspunkt at bede om mere.

Lyngby Stadion I sagen om Lyngby Stadion valgte politikerne at gå med dobbelt livrem og seler.

Man valgte at udskyde sagen om udbud af stadion til 2020, for man ville gerne høre, hvad Ankestyrelsen mener om sagen, og om man fra kommunens side har behandlet sagen om udbud af stadion korrekt.

Og så vedtog regeringen, at de danske daginstitutioner skal have minimumsnormeringer. Og der følger penge med. Langt fra nok, lød det fra kritikerne.

For Lyngby-Taarbæks vedkommende regnede borgmesteren med, at man ville få 7 mio. kroner ud at arbejde i institutionerne.

I samme åndedrag nævnte borgmesteren da også, at hun var noget skeptisk over for udsigterne til en udligningsreform i 2020, som ifølge Sofia Osmani ”hurtig kan koste os langt mere end, hvad finansloven giver os”.

Atlas-forureningen

Finansloven var også anledning til en større artikelserie, som Det Grønne Område kørte i december: Historien om ungdomsboligbyggeriet på den gamle Atlasgrund. Et byggeri med 478 ungdomsboliger. Lokalplanen blev vedtaget i december, og byggeriet kunne gå i gang.

Men: Grunden er forurenet. Atlasgrunden er en såkaldt generationsforurenet grund, og i SF havde man håbet, at der i finansloven var sat penge af til at rense de genererationsforurenede grunde.

Det blev der ikke.

Men der er ikke grund til bekymring, for forureningen udgør ikke en risiko for naboerne, understregede Region Hovedstaden over for Det Grønne Område. Og en forsker på DTU fortalte til avisen, at ikke ville være bekymret ved at flytte ind på Atlasgrunden.

Lidt over en uge ind i julemåneden åbnede Firskovvejs forlængelse – og det skete med en borgmester Sofia Osmani-special: En tegnet tale, hvor hun gav et lynkursus i, hvordan man i bil kommer korrekt ind på Firskovvej, hvis man kommer ad Jægersborgvej fra Lyngby.

