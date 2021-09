Normeringerne i dagtilbuddene har ført til demonstration foran Lyngby Rådhus. Nu viser det sig, at området i en årrække har fået millioner for lidt. Arkivfoto: Lars Schmidt

Årelange fejl har givet presset dagtilbudsområde millioner for lidt: 'Det giver mistillid'

Der skulle et høringssvar fra BUPL til, før Lyngby-Taarbæk Kommune opdagede, at daginstitutionerne i en årrække fik millioner for lidt. En defacto voldsom nednormering, lyder det fra BUPL.

Det Grønne Område - 24. september 2021 kl. 11:47 Af Mikkel Brøgger Petersen

Fra 2016 til i år har Lyngby-Taarbæk Kommune givet 8,2 mio. kroner for lidt til daginstitutionerne. Det viser en udredning fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Det svarer til cirka 20 fuldtidsansætte pædagoger. I forbindelse med vedtagelsen af årets budget gav BUPL et høringssvar, hvor man påpeger, at Lyngby-Taarbæk Kommune stort set hæver beløbet per barn, mens lønnen til pædagogerne er steget cirka 10 procent. "BUPL er stærkt forundret over den manglende fremskrivning af normeringsmidlerne, speiclet i lyset af at BUPL ikke kan finde de politiske beslutninger, der skulle ligge til grund herfor," skriver man og kalder konsekvensen, at "daginstitutionerne de facto nednormeres voldsomt".

Tre fejl Høringssvaret fik borgmester Sofia Osmani (K) til torsdag at informere ledere og forældre om fejlen. Årsagerne til, at daginstitutionerne har fået over otte mio. kroner for lidt, skyldes tre af hinanden uafhængige fejl, ifølge en udredning fra kommunen. På kommunalsk sprog med forkærlighed for det tekniske beskrives det således: 1. Teknisk fejl (formelfejl) vedr. opgørelsen af pladser på daginstitutionen Carlshøj, som medfører, at der er lagt for få pladser ind i demografireguleringen for 2021, hvormed budgettet er nedreguleret med ca. 1,1 mio. kr. for meget fra 2021 og frem. 2. Fejl i forbindelse med udmøntningen af budgetreduktionen på dagplejen på 2,9 mio. kr. i 2020 og frem, som teknisk blev lagt til udmøntning fra kapacitetspuljen, men blev lagt i kassen i stedet for at blive tilført kapacitetspuljen. 3. Fejl i forudsætningerne (enhedsprisen) i beregningen i 2017 i den gamle demografireguleringsmodel (ny model fra 2018), som medførte en for stor budgetreduktion i overslagsårene på 0,9 mio. kr. i 2018 stigende til 4,0 mio. kr. i 2021 og frem. Det Grønne Område arbejder på at få det oversat til et forståeligt dansk, som lægmænd kan forstå. Hos BUPL glæder man sig over, at Lyngby-Taarbæk Kommune anerkender fejlen. "Kommunen skal roses for, at de anerkender fejlen, og at man vil finde en løsning på det. Vi ser frem til, at det sker så hurtigt som muligt, så institutionerne kan komme i gang med at rekruttere de pædagoger, som de i nogle år har manglet," siger formand for BUPL Nordsjælland, Pernille Riis, til Det Grønne Område.

Skader tilliden Én af de forældre, som var med til mødet, er Helle Binzer, som også er medstifter af Bedre Børneliv. Foreningen har i en årrække har kæmpet for bedre normeringer. "Det er rigtig mange penge. Området var udfordret i forvejen, men nu er vi endnu længere bagud," siger hun. "Vi har brugt mere end to år på at råbe politikerne op om, at der ikke er nok hænder, og der er stadig en følelse af, at de grundlæggende ikke anerkender problemerne. Det giver mistillid, og jeg kan godt være nervøs for forvaltningens brug af data, for der har tidligere været fejl ved forældrebetaling," siger hun.

Et presset område Dagtilbudsområdet er i forvejen presset af overbelægning. I Virum, Sorgenfri og Brede er alle dagtilbudspladser allerede optaget. Og en prognose viser, at denne udfordring fra januar gælder på tværs af kommunen. Men også i et længere perspektiv vil området været udfordret. Ifølge samme prognose vil kommunen i 2029 mangle 658 dagtilbudspladser.