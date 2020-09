Luftfoto af de forberedende arbejder til letbanen ved Lyngby station. Fra slutningen af oktober vil bilerne atter kunne passere under jernbanen.

Åbningen af viadukten forsinket en måned

Det kæmpemæssige regnskyl i august og en rigtig dårlig spildevandsbrøn er de uforudsete hændelser, der gør, at viadukten ved Lyngby Station åbner en måned senere end planlagt.

Egentlig skulle viadukten genåbnes for biltrafik her i september, men det bliver først i slutningen af oktober, meddeler Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Så tiden med udelukkende passage for busser, gående og cyklende fortsætter lidt endnu. Og det betyder, at bilisterne må tage en måned mere med omveje, hvis de skal gennem det centrale Lyngby.

Forsyningen har i månedsvis været i fuld sving med at omlægge vand- og spildevandsledninger flere steder på letbanens rute gennem Lyngby. Ledningerne må nemlig ikke ligge under skinnerne.

I forbindelse med ledningsomlægninger på Buddingevej blev det nødvendigt at lukke viadukten ved stationen for biltrafik. Viadukten har været lukket siden midten af marts, men nu er arbejdet nået så langt, at viadukten genåbner sidst i oktober.