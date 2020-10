Viadukten lukkede stort set samtidig med coronanedlukningen i marts. Den fortsætter med at være lukket for biltrafik indtil starten af næste år. Foto: Lars Schmidt

Åbningen af viadukten bliver nu udsat endnu engang

Det bliver først engang i starten af det nye år, at viadukten på Buddingevej igen åbnes for biltrafik.

Hovedstadens Letbane meddeler, at åbningen af viadukten på Buddingevej nu er ramt af en ny forsinkelse. Oprindeligt var det meningen, at den skulle åbne i oktober. Det blev så udskudt til november. Og nu er åbningen udskudt til en gang i starten af det nye år.

Det er det omfattende arbejde med ledningsomlægninger på Buddingevej, der har gjort det nødvendigt at lukke viadukten ved stationen for biltrafik.

Arbejdet med ledningsomlægninger ved viadukten afsluttes i løbet af få uger, men herefter skal Hovedstadens Letbane til for at bygge indkørslen til den kommende letbanetunnel under S-banen og Lyngby Omfartsvej.

Hovedstadens Letbane oplyser, at man i de kommende måneder blandt andet skal forstærke området, og i den forbindelse skal man anvende en stor såkaldt sekantpælemaskine. Dette arbejde vil i en periode medføre arbejdsareal på Buddingevej. Først herefter kan viadukten åbnes for biltrafik - forventeligt i begyndelsen af næste år.

En svag konstruktion er årsagen

"I forbindelse med klargøringen og planlægningen af etablering af sekantpælene ved Buddingevej ud for det store bassin ved Lehwaldsvænge har vi for nyligt fundet ud af, at bassinkonstruktionen er svagere end forudset. Der skal derfor sættes et antal skruepæle for at sikre adgangen for det nødvendige materiel," forklarer Kåre Møller Madsen, pressekoordinator i Hovedstadens Letbane.

Indtil nu har viadukten været lukket for almindelig biltrafik på grund af ledningsarbejde på Buddingevej (vand- og spildevandsledninger samt klimasikring) forud for, at letbanearbejdet går i gang.

Hovedstadens Letbane går nu i gang med et arbejde ved gavlen af højhuset på Lehwaldsvej ned mod Buddingevej.

"Her går vi i gang med at bygge indkørslen til den kommende letbanetunnel under S-banen og Lyngby Omfartsvej. I første omgang skal vi forstærke området, og i den forbindelse er det nødvendigt med et arbejdsareal ude på Buddingevej, hvor der skal etableres en ’sandpude’, så de store maskiner (sekantpælemaskiner) står stabilt og i den rette højde. Derfor er det nødvendigt at forlænge lukningen af viadukten for almindelig biltrafik," forklarer Kåre Møller Madsen til Det Grønne Område.

Hovedstadens Letbane åbner ifølge planen i 2025.