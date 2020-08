Borgmester Sofia Osmani holdt tale, da en ny udstilling blev åbnet på i Lyngby Nordre Mølle. Pressefoto Foto: Tina Stroemann

Åbne Døre: Borgmesteren åbnede udstillingen

Det Grønne Område - 16. august 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Sofia Osmani holdt åbningstalen, da 10 kunstnere fra kunstnergruppen 'Åbne Døre' i Lyngby-Taarbæk Kommune for få dage siden åbnede deres udstilling i Lyngby Nordre Mølle. Det er tredje år i træk, at kunstnergruppen viser deres kunst i møllen.

Borgmester Sofia Osmani lagde i sin tale vægt på sin glæde over og vigtigheden af, at kommunens gamle bygninger bliver brugt til formål som for eksempel kunstudstillinger.

"Konceptet "åbne døre" er noget helt særligt. Det, at vi som besøgende ud over at se kunsten, også møder dem, som har skabt værkerne og har mulighed for at få en dialog om kunsten, giver os publikum noget ekstra," sagde borgmesteren.

Sofia Osmani kom også ind på, at det er noget særligt at have så stor en gruppe af lokale kunstnere, og på vigtigheden af at danne netværk og arbejde sammen for kunsten. Der er gratis adgang til udstillingen, som er åben tirsdag til fredag klokken 13 til 18, og lørdag og søndag klokken 11 til 16. Mandag er udstillingen lukket.

Jk