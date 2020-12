Artiklen: 89-årig blev forfatter for børnenes skyld

89-årig blev forfatter for børnenes skyld

Et barn har brug for en mand og en kvinde. Det er hovedbudskabet fra James Clausen i bogen 'Barnets tarv, ønsker og behov', som han har udgivet på eget forlag.

"Jeg kunne også sige en far og en mor, men børn kan jo også være adopteret," siger han, der godt ved, at hans holdning ikke er velset i blandt andre de homoseksuelle miljøer.

"Men jeg har ikke noget imod homoseksuelle, det er barnet, jeg bekymrer mig om," forklarer han, der selv har to ægteskaber af henholdsvis 30 og 36 år bag sig og er far, bedstefar og oldefar.

"Det jeg er ude efter er en dialog," siger han og fremhæver et citat fra bogen:

'En indtrængende appel til alle ansvarlige borgere, uanset alder, køn, race religion, seksuel orientering og politisk anskuelse. Kald gerne min appel en bøn. En bøn om, at vi alle ikke blot i ord, men i handling og i samarbejdets ånd aktivt varetager barnets tarv, barnets ønsker og barnets behov. Respektfuldt med barnet i hånd. Som ligestillet og ligeværdig partner.'

Man kan ikke købe bogen, men bede om et eksemplar ved at skrive til James Clausen på jamesclausen@mail.dk

"Bogen taler for sig selv, men emnet er blevet en etisk sag for mig, og derfor vil jeg ikke tage betaling for den, indtil økonomien sætter grænsen," siger James Clausen, der inden sin pensionisttilværelse blandt andet har været sekretariatschef i kulturforvaltningen i Vallensbæk, uddannelseskonsulent i København og stationsleder i Glostrup.