86 dages hjemmeundervisning er slut

Corona 86 dage - så længe har eleverne fra U/Nords skoler i Lyngby været hjemsendt til online undervisning. Så det var ikke underligt, at mandag morgen var domineret af smil og gensynsglæde, for endelig kunne eleverne møde ind til undervisning igen.

Genåbningen af Danmark fortsætter og i denne face, blev det muligt for alle elever på ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet at modtage undervisning udendørs, dog højest én dag hver kalenderuge.

"Siden udmeldingen kom i tirsdags, er der blevet knoklet på skolerne for at skabe de bedste rammer for undervisning i det danske forårsvejr. På Lyngby Gymnasium og Lyngby Handelsgymnasium har eleverne blandt andet repeteret mængdelære ved at bevæge sig rundt i grupper og definere fællesmængder og delmængde, og de har kastet sig ud i en hoppende historiequiz. På Lyngby Handelsskole har eleverne fået en lektion i digital dannelse, da de på en gåtur skulle producere video til deres IT-blog og kortlægge hvilke data, de producerer fra blandt andet sociale medier, mobilepay med mere. På alle tre skoler har man valgt, at eleverne møder ind forskudt," skriver U/Nord i en pressemddelelse.