?Jeg kan ikke bare sætte mig ned og gå på pension, og nu hvor jeg er blevet 80 år, har jeg friheden til at gå op imod det kunsthistoriske hieraki og udgive en bog om en overset periode,? siger Mirjam Gelfer-Jørgensen. Foto: Pernille Borenhoff

80-årig udgiver ordentligt moppedreng: 'Lad os lære af perioden'

Mirjam Gelfer-Jørgensen har sendt endnu en moppedreng af en bog på gaden. Denne gang om skønvirke-perioden, som ifølge hende var dengang hvor kunstarterne forbrødredes og arbejde sammen

Det Grønne Område - 03. oktober 2020 kl. 10:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Ligeså roligt og kærligt engageret Mirjam Gelfer-Jørgensen fortæller om Skønvirke-perioden omkring århundredeskiftet, ligeså temperamentsfuldt bliver hendes udtryk, når talen kommer på de mange lokale bygningsværker, der skyder op i denne tid. Som kunsthistoriker og mangeårigt medlem af Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk Kommune kan nybyggerierne få den 80-årige kvinde til at tale med store bogstaver. Og med knap så meget kærlighed til den kommune, som hun ellers er meget glad for at bo i.

"Jeg er ved at fortvivle. Jeg kan se, at er mangler en plan for hele området. Og så savner kommunen en stadsarkitekt, der har overblikket. Det hele er meget topstyret fra politikernes side. Jeg forstår godt, at der skal udbygges, men så må nogen sørge for, at de byggerier, man godkender, ikke er det rene samlebåndsarkitektur."

Samlebåndsarkitekturen står ifølge hende i direkte modsætning til de byggerier, der blev skabt omkring århundredeskiftet. Københavns Rådhus, Christiansborg og Den Fries udstillingsbygning ved Østerport Station er nogle af de bygningsværker, som Mirjam Gelfer-Jørgensen omtaler i sin netop udgivne bog 'Kunstarternes forbrødring: Skønvirke - en kalejdoskopisk periode'.

"Det var en periode, hvor kunstarterne arbejdede sammen. Hvor man ikke så arkitektur, billedkunst, møbelkunst, keramik og smykkekunst som adskilte størrelse. Man forenede kunstarterne," siger hun.

Ansæt kunstnere Perioden, som hun beskriver i den rigt illustrerede bog, går fra cirka 1880-1910. I Danmark kalder man perioden Skønvirke. I England hedder sammen periode Arts and Crafts, i Tyskland Jugedstil og i Frankrig Art Noveau.

"Man mente, at kunsten havde et pædagogisk og moralsk sigte. Det får let en forkert klang, når man siger det i dag. Tanken bag var, at man blandt andet nødigt ville have, at Danmark blev et industriland, og at danskerne skulle stå ved et samlebånd. Man stræbte højere, og derfor ansatte man på de store fabrikker også kunstnere. Se på Bing og Grøndahl. På Den Kongelige Porcelænsfabrik og på Georg Jensen. Dengang gik industri og kunst sammen og skabte noget skønt.

I dag bliver deres - og andres - produkter masseproduceret, og de mange dygtige kunstnere er henvist til at arbejde i små værksteder, hvorfra de forsøger at slå igennem, Jeg forstå ikke, at man ikke indtænker kunstnerne i meget mere industri. Og det gælder også i byggeriet. Et af de eneste danske firmaer, der gør det virkelig godt, er tekstilfirmaet Kvadrat," siger Mirjam Gelfer-Jørgensen.

Mirjam Gelfer-Jørgensen er mag.art i kunsthistorie og dr.phil. på afhandlinger om islamisk kunst. I mange år var hun overbibliotekar ved Kunstindustrimuseets Bibliotek - museet hedder i dag Designmuseum Danmark - og museets souschef, og hun har tilrettelagt adskillige af museets udstillinger samt skrevet en lang række bøger om islamisk og jødisk kunst. Om møbler og om japansk kunst.

"Det betyder noget, hvad vi omgiver os med. Farver og rum påvirker os, og derfor er det trist, at der ikke er mere fokus på det i dag," siger hun.

Danmark på verdenskortet At man havde så meget fokus på kunst, indretning og arkitektur dengang omkring år 1900 skyldes ifølge hende blandt andet, at Danmark efter krigen 1864 havde brug for at vise verden, at vi kunne selv. Samtidig var det en periode, hvor man også var tilbageskuende og hentede inspiration i blandt andet almuekunsten.

"Perioden er svær at skære over en kam. Men der er ingen tvivl om, at det, der blev skabt i den periode, har betydet meget for Danmarks branding ude i verden," siger hun og henviser til, at man blandt andet på et museum i Washington støder på dansk bogbind, i Budapest finder man porcelæn, og på museer i både St. Petersborg og Wien er danske genstande fra perioden udstillet. For blot at nævne nogle af de museer ude i verden, der har dansk skønvirke i deres samlinger.

Perioden er ifølge Mirjam Gelfer-Jørgensen interessant i dag og taler ind i vores tid. Men det er en periode, der har været overset, fordi funktionalismen og modernismen vandt frem.

"Jeg synes, at vi kan lære af den entusiasme og det samarbejde mellem kunst og håndværk, som var dengang. Det var et virkelig meget tæt samarbejde, og man kunne se, at det nyttede at tage skeen i den anden hånd, og derfor burde virksomheder som fx Georg Jensen og Kähler også tage kunstnere ind og videreføre traditionen i stedet for, at man maskinfremstiller produkterne billigst muligt ude i verden," siger hun.

Hvor hendes egen interesse for perioden kom fra, blev hun først opmærksom på for et par uger siden. Og altså længe efter at bogen var sendt til trykkeriet.

"Min far havde en stor bogsamling, der dog forsvandt, da vi var flygtninge i Sverige under krigen. Men de eneste bøger, der blev reddet, var tre bind af 'Kunst' årgang 1899, 1900 og 1901. Når min forældre sov længe om søndagen, kedede jeg mig og kiggede i de bøger. Og de handler jo netop om denne periode. Jeg har altid syntes, at der var en spændende periode, så måske blev frøet sået, dengang jeg var en lille pige," siger hun.

Kunstarternes forbrødning. Skønvirke - en kalajdoskopisk periode er udgivet på Strandberg Publishing