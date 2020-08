DTU Biosustain har i dag over 300 ansatte med forskere fra alle dele af verden. Pressefoto Foto: Christian Als

Send til din ven. X Artiklen: 750 mio. fra Novo til DTU-forskere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

750 mio. fra Novo til DTU-forskere

Samarbejdet skal fremme en mere bæredygtig produktion og livsstil

Det Grønne Område - 12. august 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i en coronatid er der udsigt til en sund økonomi i forskningscentret DTU Biosustain. Novo Nordisk Fonden fortsætter støtten, der tilbage i 2011 også skabte grundlaget for centeret.

Over en femårig periode giver fonden 750 millioner kroner, der skal sikre forskningsaktiviteterne og bestræbelserne på at blive verdensførende i udvikling af ny viden og teknologi til bæredygtig produktion af biokemikalier og grønnere forbrugsprodukter ved hjælp af såkaldte cellefabrikker (celler, som producerer store mængder af produkter, som for eksempel enzymer, red.).

"Vi er enormt taknemmelige for at modtage en bevilling af denne størrelsesorden. Det giver os fantastiske arbejdsbetingelser til fortsat at kunne forske i, hvordan vi ved hjælp af bioteknologi, syntetisk biologi og dataanalyse kan være med til at producere en lang række forbrugsprodukter både grønnere, smartere og billigere end i dag," siger administrerende direktør for DTU Biosustain, Bernhard Palsson. i en pressemeddelelse.

Arbejdspladser i Danmark "Forskningen på centeret vil give danske virksomheder lettere adgang til ny, banebrydende forskning inden for industriel bioteknologi og bioindustriel fremstilling, der er traditionelle danske styrkeområder. Det vil kunne betyde flere eksportvirksomheder og arbejdspladser i Danmark," begrunder Lars Rebien Sørensen, der er bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden, blandt andet investeringen.

Centrets fokus i den nye bevillingsperiode vil være på tre hovedområder; bæredygtige kemikalier, biobaserede produkter og nye mikrobielle (nyttige og ufarlige mikroorganismer, red.) fødevarer og fødevareingredienser.

Forskning på disse områder skal hjælpe med at fremme en mere bæredygtig livsstil og bruge biologi som et værktøj til at skabe en mere miljøvenlig fremstilling af eksempelvis medicin, fødevareingredienser og specialkemikalier.

Bedre for klimaet Produkter, der i dag primært fremstilles ved hjælp af enten oliebaserede processer eller ekstrahering fra sjældne planter til skade for klimaet og verdens naturressourcer. En vision, der læner sig opad FNs 17 bæredygtighedsmål, som DTU arbejder strategisk med.

Ud over at tage biologien ind i en ny tidsalder har centeret et ønske om at etablere nye samarbejdsaftaler med industrielle partnere for at sikre, at forskningsresultaterne kommer ud og bliver anvendt til gavn for samfundet.

"Vi har indtil nu skabt 27 spinouts og ønsker at fortsætte med at skabe nye opstartsvirksomheder, der kan styrke det danske samfund som helhed og skabe nye, grønne arbejdspladser," slutter Bernhard Palsson i meddelelsen. Den nye bevilling løber fra 1. januar 2021 til 31. december 2025.

fsp