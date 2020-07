Send til din ven. X Artiklen: 70 år: En hård negl som advokat - blød som smør i privaten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

70 år: En hård negl som advokat - blød som smør i privaten

Sådan lyder det fra venner, familie og forretnings- forbindelser, når de skal beskrive advokat Preben Kønig, Virum, der fylde

Det Grønne Område - 07. juli 2020

Hvinende hårde tacklinger førte til hyppige udvisninger i de flere end 300 divisionskampe advokat Preben Kønig i sin tid spillede for barndomsklubben Hellerup Idræts Klub, HIK.

TV2s Jes Dorph Petersen var hyppigt bolddreng ved HIKs hjemmekampe i 1970'erne, og han fandt Preben Kønigs forsvarsstyrke så skræmmende god, at han fandt plads til ham på det verdenshold han for år tilbage blev bedt om at stille for Tipsbladet, og han husker stadig hvorfor:

"Det var ikke for vegetarer når Preben Kønig spillede. Han var ret hård, men konsekvent og effektiv. Og da jeg skulle lave et verdenshold, tænkte jeg, at der skulle en HIK`er på, og da Preben havde gjort et stort indtryk på mig, blev det ham, lige foran Ole Madsen. Han kom på hold med Elkjær, Cruyff, Henning Jensen og Frank Arnesen," siger han.

Det blev ligeledes til en plads på et udvalgt fodboldhold, hvor Preben Kønig forsvarede de danske farver i Tyrkiet.

Hans spillestil var så benhård, at bestyrelsen i HIK diskuterede, hvorvidt klubben kunne lægge navn til hans stil på banen. Men charmen og et åbenlyst talent gjorde det for svært at undvære ham, og han har nu været medlem af sin barndomsklub i 60 år, hvor han både har været næstformand og formand, og i 2006 blev han udnævnt som æresmedlem.

Medejer Preben Kønig har taget fodboldentusiasmen med sig i retslokalet, og er i dag kendt og berygtet som en af advokatstandens fornemste fightere, der ikke går på kompromis, når han forsvarer sine klienters interesser.

Han blev cand. jur i 1977, fik møderet for Højesteret i 1985 og partner hos advokat Terkel Lund-Nielsen i 1981. I dag er han medejer af advokatfirmaet Kønig Advokater , i Amaliegade i København, hvor sekretær Vivi Pedersen har været hans loyale og uhyre vigtige samarbejdspartner siden 1977.

FAKTA BLÅ BOG

Advokat Preben Kønig er født 14. juli 1950



Han blev cand. Jur i 1977

Advokat i 1980

Møderet for Landsret i 1980

Selvstændig advokat i 1981

Møderet for Højesteret i 1985

Medlem af Højesteretsskranken i 1985

Gift med pensioneret sygehuslæge Anne Kønig i 1983, bor i Virum og sammen har de børnene Catharina Kønig og Christoffer Kønig.

Er stolt morfar til Dagmar og Agnes.

Den sparsomme fritid bruges i sommerhuset på Møn, på udenlandsrejser eller en løbetur.

Han varetager bestyrelsesarbejde i et anseeligt antal større og mellemstore virksomheder.

Han benyttes som voldgiftsdommer i et væsentligt omfang og er censor ved retssagsprøven for advokatfuldmægtige.

Han har undervist journalister og advokater i retorik og spørgeteknik. Han er en af landets mest rutinerede procedører, betragtes som en af de "helt store kanoner," inden for procedurens kunst, og han blev i 1987 kendt i en større offentlighed som ordstyrer i DRs kendte Dilemma udsendelse.

Offentlighedens interesse Han har gennem sit virke som advokat forestået en lang række sager, der har haft offentlighedens interesse blandt andet vedrørende tidligere Farum borgmester Peter Brixtofte, som udtrykte stor begejstring for sin advokat, som han omtalte som uhyre flittig, hurtig og meget pligtopfyldende, men også som en meget privat person.

Udover proceduren har Preben Kønigs karriere koncentreret sig om erhvervslivets forhold, hvor han repræsenterer og sidder i bestyrelsen for et betydeligt antal store og mellemstore virksomheder. Men klienterne tæller også kommuner, fælleskommunale selskaber, faglige organisationer m.v., der alle nyder godt af hans faglige ekspertise, og flere beskriver ham med ordene: Kontant, flittig, grundig, loyal og hårdt arbejdende, og med veneration for sprogets finesser, gerne de ældre af slagsen.

Generøs familiemand og ven

Lige så professionel og benhård, Preben Kønig kan være på den juridiske banehalvdel, lige så blød, imødekommende og generøs er han, når det handler om venner og familie. Sammen med sin hustru, pensioneret sygehuslæge, Anne Kønig, har han en omfattende venskabskreds, der for en stor dels vedkommende strækker sig tilbage til gymnasietiden i 1970`erne. Udover selskabelige sammenkomster, en aktiv medleven i hinandens børn og karrierer, så står den hvert år på lange og flere udlandsrejser med vennerne.

"Sjov, en meget trofast ven, usnobbet, ambitiøs, kontrolfreak, spreder god stemning til enhver fest, en terrier når der skal findes løsninger og begavet på en gadedrenge facon, der er et forbillede for andres opførsel, men også en mand, der er svær at stoppe når han procederer for et budskab, hvilket han også gerne gør i vennekredsen," er beskrivelsen fra en af de tætteste venner og rejsepartner siden 1974.

Familien Preben Kønig beskrives som ham, man frygter som modpart i retten, men også som ham, man helst vil sidde ved siden af til familiefesten, en "hård hund" med hjertet på rette sted, og han passer på sine venner.

Trods et hektisk og ambitiøst arbejdsliv, så er familien Preben Kønigs helt bløde punkt, som altid har førsteprioritet. Han er den, der står først når andre skal hjælpes, køres, bringes eller låne noget. Hans to børn Catharina og Christoffer, svigerbørn og ikke mindst to elskede børnebørn har altid nydt godt af hans ubetingede støtte. Og begge børn beskriver deres far som et forbillede, og som et stort menneske med en veludviklet humor og et stort omsorgsgen, der kan holde arbejde og familie adskilt, og som altid har energi til at stå parat, når der er brug for hans hjælp.

Han vil gøre alt for sin familie uden forbehold, og når hans børn skal give deres far et skudsmål, så er det blandt andet, at han er blød som smør når det kommer til sine børn og børnebørn, og at han ikke tåler, hvis ikke alle har det godt. Intet er godt nok for andre, men han bruger sjældent noget på sig selv.

Preben Kønig beskrives som en mand, der har det bedst ved rorpinden, og når der er praktisk arbejde i hjemmet, så slår han gerne fast, at her rammes en af hans få begrænsninger, for håndens arbejde er ikke hans spidskompetence.

På dagen er et planlagt udlandsophold aflyst grundet coronakrisen, men han er med sin familie i sommerhus.