68-årig sigtet for spirituskørsel i Virum

Klokken 15.50 torsdag eftermiddag blev en 68-årig mandlig bilist fra Holte standset og kontrolleret på Skovridergårdsvej.

Her fik han alkometeret til at slå ud, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel og kørt med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille. Det oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.