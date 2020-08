60 glade gæster var med til fællessang ved Friboes Hvile

Mere end 60 glade gæster fandt for nylig vej til Frieboes Hviles have. Foreningen "Fællessang i Parken" havde inviteret til fællessang.

Alle gæster fik udleveret et sanghæfte med danske sange fra højskolesangbogen tilsat gamle revyviser samt lidt mere nutidige kendte sange.

Knud Rasmussen var som altid ved pianoet og operasangeren Per Jellum sang for. Tommy Wedel, der er initiativtager, lover, at der vil komme flere arrangementer som dette, men grundet coronaen kan ingen sige hvornår.