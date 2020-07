60 år på onsdag: Lokal Home-mægler brænder for mennesker, heste og gode resultater

Tilgængelighed

Tilgængeligheden slår også igennem overfor kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, som altid kan få Lone Bøegh Henriksen til at deltage i møder, seminarer eller hvis der bare er brug for sparring og et godt råd. Filosofien om at give kompetent rådgivning og skabe merværdi for kunderne har hun igennem alle årerne haft som en ledestjerne. For selvom det pr. definition er boligsælgerne, der betaler mæglerens honorar - og altså dermed er kunden - så har det altid været afgørende for hende, at alle skulle have den bedst mulige rådgivning og kundeoplevelse.