Vidensbyens direktør Marianna Lubanski fylder 60 år den 10. august. Foto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: 60 år: Vidensbyens direktør smitter alle med sin begejstring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

60 år: Vidensbyens direktør smitter alle med sin begejstring

Marianna Lubanski lægger sig gerne forrest i feltet og træder ekstra hårdt i pedalerne for at sætte fart på udviklingen Lyngby-Taarbæk.

Det Grønne Område - 08. august 2021 kl. 11:42 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Marianna Lubanski tanker energi i mødet med nye mennesker og ideer. Det har gjort hende til et naturligt lokomotiv for Lyngby-Taarbæk Vidensby, som hun i den grad har sat sit præg på siden hun i 2018 tiltrådte som direktør.

Allerede fra dag ét fik hun i den grad brug for at trække på sin store erfaring med innovationsmiljøer, for første opgave var at formulere en ny strategi for Vidensbyen.

"Vi skal turde at tegne en lidt skarpere profil, vælge nogle indsatsområder ud og tænke i større projekter," sagde hun dengang og kastede sig over arbejdet med at gøre Lyngby-Taarbæk til en af Europas førende videns- og universitetsbyer med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse. Ikke mindst skulle byen være et levende laboratorium for bæredygtig by- og erhvervsudvikling.

Det er en del af kernen i den strategi hun har været med til at formulere, og derfor var det også en fjer i hatten, da det i 2020 lykkedes at få et nationalt testcenter for teknologiske løsninger til detailbranchen trukket til Lyngby Storcenter.

RetailTech Lab er etableret af Science City Lyngby og er et toårigt udviklingsprojekt støttet af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse.

Projektet er et godt eksempel på Marianna Lubanskis skarpe blik for nye muligheder og tendenser og ikke mindst, hvem hun kan sætte sammen for at forløse det.

Adm. direktør i Microsoft Development Copenhagen og formand for bestyrelsen i Science City Lyngby Charlotte Mark har da også kun masser af roser til den runde fødselar.

"Marianna er et kæmpe aktiv for Vidensbyen. Hun bringer stor energi og et smittende godt humør, er uforfærdet, virkelysten og entreprenant. Marianna har store ambitioner på Vidensbyens vegne og sammen med sit team er hun godt i gang med at implementere strategi 2020-2025, hvor der bygges ovenpå netværk og samarbejder med et egentligt innovationsdistrikt, bl.a. med Retail Tech Lab i Lyngby Storcenter, Task forcen for Innovation District og Roundtables om Grøn Omstilling. Man kan godt blive i tvivl om hun overhovedet har tid til at fejre de 60 år," siger Charlotte Mark.

Kæmpe netværk Marianna Lubanski er uddannet cand.merc.int. og var før hun tiltrådte stillingens om direktør i Lyngby-Taarbæk Vidensby direktør i Copenhagen Capacity, blandt andet med ansvar for at tiltrække udenlandske virksomheder til Hovedstadsområdet. Hun har været direktør for det danske innovationscenter i Silicon Valley, arbejdet med forretningsudvikling i Grundfos, og været projektleder for Innovationsrådet i Mandag Morgen. Hun har været selvstændig flere gange og arbejdet tæt sammen med de danske og internationale innovations- og iværksættermiljøer, hvilket har givet hende et enormt netværk både nationalt og internationalt.

På Vidensbyens hjemmeside står der, at "visionen for 2025 er at udvikle Vidensbyen til en sammenhængende by, der bobler af innovation, entreprenørskab, handel og liv - en oplevelse der skal begynde i det øjeblik, man ankommer til Lyngby. "

Selv skal hun med sit imødekommende smil som i alt andet nok vise vejen og bidrage til den oplevelse.

For ligesom når hun sidder på racercyklen på de Nordsjællandske landeveje, så er hun ikke bange for at lægge sig forreste i feltet og sætte tempoet velvidende, at det er langt højere, når feltet arbejder sammen og rytterne kender hinanden godt.

Den 10. august fylder Marianna Lubanski 60 år. Dagen fejres med en reception hos Futurebox på DTU, hvor Science City Lyngby holder til.

Fakta Science City Lyngby, som det fornyeligt blev omdøbt, blev etableret i 2012 af 8 stiftende medlemmer under navnet Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby. I dag har Vidensbyen stor opbakning med 80+ medlemmer, der alle er aktive i at udvikle området.

Medlemmerne tæller både private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, Lyngby-Taarbæk Kommune og boligorganisationer samt handelsliv og kulturinstitutioner.