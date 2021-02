I 2001 modtog MariLou Lyngby Taarbæk kommunes ungdomslederpris for sin store indsats hos De grønne pigespejdere i Lyngby Gruppe.

50-år som grøn pigespejder: Sådan blev Marie-Louise Erhard Berg fejret

Marie-Louise Erhard Berg startede sit liv som spejder i Christian Kirkens menighedshus i 1971

Mandag den 1. februar 2021 kunne Marie-Louise Erhard Berg, kaldet MariLou, fejre at hun har været grøn pigespejder i Lyngby Gruppen i 50 år.

Noget af en bedrift, og det er ikke mindst takket være hendes store indsats, at der stadig er en grøn pigespejdergruppe i Lyngby.

MariLou startede sin spejdertid i kælderen under Christians Kirkens menighedshus på hjørnet af Buddingevej og Chr. X's Allé den 1. februar 1971, kort efter at familien var flyttet til Lyngby. I kælderen under menighedshuset var hun smutte, indtil hun i september 1974 rykkede op til de store spejdere, der holdt til i et lokale på Baunegårdsskolen. Her fortsatte hun som spejder, siden patruljeleder og tropleder.

MariLou blev gift, fik to børn og fortsatte som trop-, siden flokleder hos De grønne Pigespejdere i Lyngby.

I 2001 modtog MariLou Lyngby Taarbæk kommunes ungdomslederpris for sin store indsats hos De grønne pigespejdere i Lyngby Gruppe. Gennem årene har hun haft forskellige poster i gruppen og har nu været smutteleder for piger i 2.-3. klasse i mere end 20 år. For femten år siden var hun med til at starte endnu en enhed op i gruppen, denne gang for piger i 0.-1. klasse, spirerne.

På de ugentlige møder tryllebinder MariLou pigerne med sin evne til altid at have et fantastisk program klart. Hun møder pigerne i øjenhøjde og giver dem mod til at prøve nye ting, også selvom det er anderledes og svært. "Vi griner altid og laver sjov og ballade med MariLou" siger smutten Johanne. "Hun er en fantastisk leder og rollemodel for os andre ledere i gruppen" siger Frol, der også er gruppeleder i Lyngby.

Virtuel fest Onsdag den 27. januar mødtes Lyngby Gruppe for første gang siden 1. december 2020.

Flere end 30 piger tjekkede ind på det digitale event, og MariLou fik en stor overraskelse, da det gik op for hende, at en stor del af arrangementet drejede sig om fejringen af hendes 50-årsjubilæum. Hun blev fejret med tale fra gruppelederen, 50-års stjernen i guld, flag, klistermærker og blomster, og alle pigerne spillede på grydelåg til den store guldmedalje. Ved samme lejlighed rykkede pigerne fra 3. klasse op i troppen, og to piger fik en årsstjerne i sølv, som inden arrangementet var blevet afleveret i deres postkasser.

"MariLou blev meget rørt over festligholdelsen af jubilæet trods coronanedlukningen, og sagde, at den eneste grund til, at hun fortsat er spejder, er på grund af alle pigerne og lederne på den anden side af skærmen," skriver Anne-Charlotte Finderup Berg, der er Spireleder hos De grønne pigespejdere i Lyngby

Pigespejderne i Lyngby Gruppe må selvfølgelig ikke mødes i øjeblikket, men der bliver arrangeret forskellige ting, som pigerne kan lave alene eller sammen med familien. Således har januar budt på både et opgaveløb rundt om Lyngby sø samt det digitale arrangement i onsdags. I de kommende uger vil der hver uge blive annonceret nye opgaver for pigerne, så de fortsat kan mærke, at de er en del af et større fællesskab.

Skulle andre have lyst til at blive en del af dette fællesskab i Lyngby, hvad enten man er pige fra 0. klasse og op eller en ældre pige, der måske har lyst til at blive leder, kan man skrive til pigespejderlyngby@yahoo.com eller tage fat i spireleder A-C på telefon 5058 8252.