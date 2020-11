50 år med briller: Familiehistorien Poul Stig Briller fylder rundt

Poul Stig Briller har siden grundlæggelsen været en familiehistorie. Først i kraft af Poul Stig og hans familie, der stod bag firmaet, og siden da Morten Axel, en betroet medarbejder, overtager virksomheden, som skaber en brillefamilie omkring sig.

De fem nye butikker ud over den originale er alle partnerejet af Morten Axel og Poul Stig Briller medarbejdere, som selv er at finde pagulvet i deres butikker, hvilket har været et effektivt redskab til at skabe varige relationer til kunderne. Medarbejderne er alle del af en stor brillefamilie, der er grobunden for den succes, Poul Stig Briller i dag har, skriver Poul Stig Briller selv i en pressemeddelelse.