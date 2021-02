En soloulykke fra 2019 er bevis for, at der er brug for at gøre noget ved hastigheden på Strandvejen, siger Taarbæk Borgerforening. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: 40 procent kører for stærkt på vejen: 'Uforsvarligt, at kommunen ikke gør noget' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

40 procent kører for stærkt på vejen: 'Uforsvarligt, at kommunen ikke gør noget'

Borgerforening ønsker et spor i hver side af vejen ligesom på resten af Strandvejen

Det Grønne Område - 14. februar 2021 kl. 06:17 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Selv om det ikke er med meget, kører 40 procent af bilisterne for stærkt på Strandvejen ved Taarbæk. Det viser en trafikmåling, som Lyngby-Taarbæk Kommune har foretaget oktober sidste år 50 meter nord for Den Røde Cottage.

Hastighedsgrænsen er 60 kilometer i timen, men 41,2 procent kører for stærkt, 6,4 procent kører mere end 10 kilometer i timen for stærkt, og 1,3 procent kører mere end 20 kilometer i timen for stærkt.

"Målingen viser, at der er et problem på Strandvejen. Det er uforsvarligt, at kommunen ikke gør noget ved problemet, og der har tidligere været en dødsulykke," siger bestyrelsesmedlem i Taarbæk Borgerforening Lars Blicher-Hansen med henvisning til en soloulykke i 2019, hvor en mand mistede livet, da han kørte ind i en lysmast og videre ind i et træ.

"Vi har påpeget problemet tidligere, da der før er gennemført målinger på strækningen. Kommunen bliver ved med at sige, at det ser ud som, at folk kører pænt. Det forstår vi ikke. Fra Helsingør til Hellerup er der ét spor i hver side, og det har man nu også bygget uden om Skovshoved, så vi synes, at det er rimeligt, at kommunen også gør det på vores del," siger han.

Det Grønne Område har forelagt borgerforeningens synspunkter for Lyngby-Taarbæk Kommune, som svarer:

"Strandvejen er en del af det overordnet vejnet og har derfor til formål at lede trafikken mellem forskellige byområder. Der er kun et spor i hver retning. Der er ikke noget, som umiddelbart tilsiger, at der bør ske yderligere foranstaltninger. Forvaltningen vil dog på baggrund af målingerne rette henvendelse til politiet i forhold til at foretage hastighedskontrol," siger centerchef Lene Mårtensson og tilføjer:

"Der er et generelt politisk ønske om at se på hastighederne på alle veje i kommunen, hvorved Strandvejen også vil indgå."