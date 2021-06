Se billedserie Bredt forlig. Der var trængsel til pressemødet i Finansministeriets gård mandag den 28. juni , da aftalen om Infrastrukturplan 2035 blev præsenteret. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

40 millioner øremærket til støjebekæmpelse i Lyngby-Taarbæk

Mandag formiddag præsenterede regeringen samt forligspartierne den nye infrastrukturaftale. En aftale, der lokalpolitisk bliver mødt med begejstring. Samlet set er der afsat 90 millioner

I løbet af de seneste måneders infrastrukturforhandlinger har adskillige landspolitikere været forbi Lyngby, for at lægge øre til støjen fra Helsingørmotorvejen. Og meget tyder på, at den politiske opmærksomhed har båret frugt i forhandlingerne. I hvert fald er der helt konkret blevet afsat henholdsvis 40 millioner til støjebekæmpelse langs Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk Kommune og yderligere 50 millioner kr. til at forbedre til- og frakørselsmulighederne ved Klampenborgvej, der i myldretiden ofte trækker kø på motorvejen.

Både den socialdemokratiske formand for transportudvalget Jeppe Bruus og de konservatives repræsentant i forhandlingerne Rasmus Jarlov har talt Lyngbys sag, og Rasmus Jarlov, der netop er opstillet i Lyngbykredsen tager gerne æren for, at det lykkedes at sikre penge til støjebekæmpelse langs Helsingørmotorvejen.

"Det er endnu ikke defineret præcist, hvor der skal etableres støjværn. Nu skal vi se på, hvor det giver mest mening, men de 40 millioner bør række til cirka 2,5 km støjværn. Det er nogenlunde kilometerprisen," siger Rasmus Jarlov.

Han fremhæver også, at den øgede trængsel ved til og frakørslen fra Klampenborgvej til Helsingørmotorvejen bliver adresseret nu. Der er foreløbigt afsat 50 millioner kroner til at løse det problem.

Øget indsats for bekæmpelse af trafikstøj I infrastrukturaftalen er der afsat en pulje på 3 mia. kr. i perioden 2022-2035 til bekæmpelse af trafikstøj. Puljen skal primært gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene.



Parterne noterer sig, at det særligt er ved de bynære motorveje, at borgerne er generet af trafikstøj. Der indledes derfor et forsøg med støj-stærekasser på Motorring 3 omkring København, der med en hverdagsdøgntrafik på over 130.000 biler pr. døgn er en af de mest befærdede motorveje i Danmark. Forsøget vil blive evalueret, og på baggrund af erfaringerne hermed vil der blive etableret støj-stærekasser ved Nyborg, Køge Bugt-motorvejen ved Vallensbæk og ved Vejlefjordbroen mellem afkørsel 60 og 61a. Efterfølgende vil parterne tage stilling til, om tiltaget med støj-stærekasser skal udvides til yderligere bynære motorveje. Der afsættes 25 mio. kr. til forsøgsordningen.



Parterne ønsker, at der gennemføres en fuld støjkortlægning langs Motorring 3 i forbindelse med projektet for udvidelsen af kapaciteten på vejen, og at mulighederne for at reducere støjen langs motorvejen undersøges.



Parterne er enige om at udmønte godt 600 mio. kr. ud af den samlede støjpulje til en række konkrete støjprojekter allerede i 2022. Heraf er der afsat 40 millioner til støjafskærmning langs Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk Kommune.



Støjbekæmpelse Også formand for trafikudvalget Jeppe Bruus(S) har længe kæmpet for at få tilført midler til støjbekæmpelse i Hovedstadsområdet, og han er glad for at der er landet en aftale med så bred en opbakning.

"Der er generelt meget fokus på støj i det her forlig, og det er supervigtigt. Ingen bør leve med støj, der overstiger grænseværdierne," siger Jeppe Bruus, der glæder sig over, at støjskærmsprojektet langs Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk igangsættes allerede i 2022.

Af andre elementer i aftalen fremhæver han den BRT-løsning, der skal køre langs ring 4 fra Lyngby til Ishøj. Metrodrift på S-togslinjen, hvilket vil betyde hurtigere tog, der afgår med øget frekvens. Og så de 3 mia., der afsat til en cykelpulje.

"Vi skal skabe nogle attraktive alternativer til bilen ved at styrke den kollektive trafik. Men vi skal også se på, hvad vi kan gøre ved den støj der opstår i friktionen mellem vej og dæk, der arbejder vi allerede nu med klima- og støjdæmpende asfalt. Men vi skal også i langt højere grad se på, hvilke lovgivningsmæssige krav vi kan stille til dækkene, og der er både et nationalt- og et EU-spor vi kan forfølge," siger Jeppe Bruus.

Lokal begejstring Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Sigurd Agersnap(SF) kalder det en god dag og glæder sig både over de 40 millioner til støjebekæmpelse, forbedringerne på ring 3 og pengene til BRT-forbindelsen mellem Lyngby og Ishøj.

Viceborgmester Simon Pihl Sørensen(S) kalder resultatet for en stærk infrastrukturaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune

"Det viser, hvad vi kan når vi arbejder sammen tværpolitisk. Alle partier fortjener ros. Jeg hæfter mig især ved; at der afsættes 40 mio kroner til bekæmpelse af støj ved Helsingørmotorvejen i Lyngby, og at parterne er enige om at afsætte 50 mio. kr. til at udføre vejforbedringer ved DTU med fokus på at sikre bedre opkobling til Helsingørmotorvejen uden at fremkommeligheden på motorvejen kompromitteres. Det er to kæmpe fjer i hatten, samtidig med, ar der er fokus på støj i hele regionen, kollektiv trafik og cykelfremkommelighed blandt andet," siger Simon Pihl Sørensen.

Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani er selvsagt også meget tilfreds med at der nu er øremærket midler til støjreducerende tiltag langs Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk.

"Og jeg er helt sikker på at det gode samarbejde vi har haft med de lokale grundejerforeninger og den støjvandring vi i det regi gennemførte med deltagelse af Rasmus Jarlov (C), samt besøget fra Jeppe Bruus (S), har haft en positiv betydning for resultatet. Det er også positivt, at der er sat penge af til at forbedre trafiksituationen i samme område. Hvilken konkret løsning der kan bruges, får vi nu lejlighed til at se på," siger Sofia Osmani.