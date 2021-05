Se billedserie ?Vi vil gerne have nogle frivillige, der kan hjælpe med it,? siger Kirsten Heldt Nielsen, der har været frivillig i Genbrug i rigtigt mange år. Foto: Pernille Borenhoff

40 år og 11 millioner kroner senere

Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær Birgitte Quist Sørensen er med til at fejre, at det 30. maj er 40 år siden, at Folkekirkens Nødhjælps butik på Brede Torv åbnede

27. maj 2021 Af Pernille Borenhoff

Det skulle vise sig at være en både bæredygtig og levedygtig idé, som ejeren af Brede Torv, arkitekt Axel Jürgensen, fik for 40 år siden. Han havde et tomt butikslokale på torvet og spurgte præsterne ved Lundtofte Kirke, om det var en idé at afholde et ugentlig loppemarked i lokalet. Hurtigt blev det til, at man skulle arbejde på at få en butik, der havde åbent hver dag.

Jürgensen tilbød, at man kunne bruge lokalet gratis i tre måneder, så kunne man se hvordan det ville gå.

En interessegruppe omkring Birgit og Ib Djurhuus gik med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp i gang med forberedelserne; der skulle skaffes medarbejdere, varer og inventar til butikken, og den 30. maj stod cirka 25 medarbejdere klar til at åbne butikken, der den første dag solgte for svimlende 7.067 kr.

"For Birgit Djurhuus blev det en livsopgave. Birgit døde 96 år gammel i 2015, og hun fulgte med i butikkens liv til det sidste og sat sit aftryk på butikkens ånd," siger Kirsten Heldt Nielsen.

Hun var selv leder af butikken i 23 år. Stoppede sidste år, men giver stadig en hånd med en gang om ugen.

"Vi har nu 24 medarbejdere, hvoraf de otte har været med i mere end 10 år," siger hun.

Søger frivillige

Men naturligt nok er flere af medarbejderne oppe i årene, fordi de som Kirsten - og hendes mand, der også har været meget aktiv i Genbrug - har mere tid til at lave frivilligt arbejde, når de er gået på pension. Selv startede hun og hendes mand, da de gik på efterløn.

"Vi vil gerne have nogle frivillige, der kan hjælpe med it. Med at lave hjemmeside og med at lægge opslag på facebook," siger hun.

Butikken er ikke stor, og derfor sælger man ikke hverken børnetøj eller legetøj.

"Vi har en aftale med Mødrehjælpens butik på Geels Plads i Virum, at vi giver dem de børneting, vi skulle få indleveret," siger hun.

I løbet af butikkens 40 år har man indsendt 11.256.985 kroner til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Og trods coronalukning i flere måneder kunne man i 2020 indsende 155.000 kr.

Jubilumsfesten starter fredag den 28. kl. 11-17 og lørdag den 29. kl. 11-14, hvor der vil der være udendørs marked med varer, der ikke er plads til i butikken i hverdagen. Den 30. maj kl. 11 er der fest i butikken, hvor også Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær Birgitte Quist Sørensen deltager.