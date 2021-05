3Butikken i Lyngby Storcenter skal fremover være lokal samlingspunkt

3Butikken i Lyngby Storcenter vil fremover satse mere på erhvervskundre. Pressefoto Foto: Fotograf Carsten Andersen

Det Grønne Område - 03. maj 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Nu er Lyngby Storcenter åben igen, og dermed kan 3Butikken i centret nu slå dørene op og byde kunderne velkomne - både til privat- og erhvervskunder. Under vinterens corona-nedlukning har 3 nemlig brugt tiden på at forberede sig, så 3Butikkerne fremover er klædt på til at servicere erhvervskunder i højere grad end tidligere.

"Vi oplever ofte, at kunderne besøger en butik i privat regi den ene dag og i arbejdsøjemed den næste. Det gælder både de mindre erhvervsdrivende i lokalområdet og større virksomheder, hvor medarbejderne eller den telefoniansvarlige indimellem foretrækker at kigge forbi, hvis de har brug for assistance. Rigtig mange forskellige mennesker har deres naturlige gang i vores butikker, og vi skal selvfølgelig kunne hjælpe og rådgive dem alle sammen," siger Lasse Schneider, der er Head of Retail hos 3.

Selskabet 3 har under nedlukningen ansat en medarbejder til at drive erhvervssalget ved blandt andet at uddanne og træne medarbejderne i 3Business' løsninger og optimere interne systemer og processer. 3Business får også fremover en mere tydelig plads i butikken, der vil kunne benyttes som showroom for erhvervsdivisionens account managers. Dermed forventer 3, at butikken fremover skal blive et samlingspunkt for inspiration og rådgivning for det lokale forretningsliv, skriver firmaet i en pressemeddelelse.

"Muligheden for personlig kontakt og betjening er lige så vigtig for erhvervskunder, som den er for privatkunder. Derfor er vi et rigtig godt supplement til vores account managers, selvbetjeningsplatforme og de rådgivere, der kan nås på telefonen og mail. Vi har et defineret mål om, at det skal være nemt og enkelt at være kunde hos os, så derfor skal vi være til stede, der hvor kunderne er," siger Sigurd Leth, direktør for 3Business.