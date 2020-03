36-årig kvinde forsøgt bestjålet på Lyngby Station

Kvinden opdagede heldigvis ugerningen i tide, og råbte tyven an.

Klokken 13.17 anmeldte en 36-årig kvinde fra Lyngby, at to mænd kort forinden havde forsøgt at stjæle værdigenstande fra hende, det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.