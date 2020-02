34-årige Helle Binzer afløser Søren P. Rasmussen som Venstres spidskandidat

”Helle er grundlægger af forældrebevægelsen i Lyngby-Taarbæk. Det er på rekordtid lykkedes Helle at samle forældrene og gennemføre en stribe politiske forhandlinger på rådhuset. Hendes kamp for bedre forhold for børnene har ført til en stor, politisk interesse, og vi er glade for, at hun er del af Venstres hold,” siger Lis Coskun Laursen, formand for Venstre i Lyngby-Taarbæk:

Har et godt bagland

Helle Binzer kommer til at stå i spidsen for et hold, der efter Henriette Breums afgang synes svækket og som afgjort mangler lokalpolitisk erfaring.

”Nu ser jeg frem til at danne et stærkt for Venstre. Jeg synes, at det er super ærgerligt, at Henriette ikke er med på holdet. Jeg har enorm stor respekt for hende, for hun er super dygtig. Men jeg har et godt bagland med masser af folk med god erfaring, så jeg er sikker på, at vi får stillet et godt hold,” siger Helle Binzer til Det Grønne Område.

Hun glæder sig til arbejdet, fortæller hun:

”Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at Venstre rakte ud til mig før jul. Det tager jeg som et stort kompliment. Jeg har arbejdet rigtig hårdt for at forbedre børneområdet i kommunen. Det er blevet en hjertesag for mig. Jeg har ikke den politiske erfaring som sådan, men hele arbejdet med børneområdet har gjort, at jeg er rigtig nysgerrig på, hvordan vores kommune drives.”

Fem kandidater var i spil som spidskandidater for partiet, fortæller Lis Coskun Laursen. Og hun håber, at de vil være på Venstres liste til kommunalvalget i 2021.