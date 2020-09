-Vi tror på, at med et godt løft til Læsecentret og trivslen i den almene skole, kan vi forebygge at elever får brug for specialområdet, siger Gitte Kjær-Westermann. Foto: Lars Schmidt

3,2 mio. til folkeskolen fra Folketinget: Et godt løft til Læsecentret og skoleelevernes trivsel

Kommunalpolitikerne har øremærket deres del af Folketingets 275 ekstra millioner kroner til folkeskolen

Det Grønne Område - 08. september 2020 kl. 08:00 Af Frank S. Pedersen

"Vi er i udvalget optaget af, at den almene del af skolerne trænger ressourcemæssigt," forklarer Gitte Kjær-Westermann (RV) beslutningen om, at fordele 3,245 millioner kroner mellem Læsecentret og indsatsen for trivsel i folkeskolerne, LKT. Pengene var Lyngby-Taarbæks andel af en pulje på 275 millioner kroner, som Folketingets forligspartier 2. juni satte af til et generelt løft af folkeskolen.

Udvalgets beslutning blev fulgt op af Kommunalbestyrelsen, selv om forvaltningen oprindeligt havde foreslået en anden fordeling af pengene, der blandt andet tilgodeså en indsats mod skolevægring.

"Det er ikke fordi vi ikke synes, at det er vigtigt. Men vi tror på, at med et godt løft til Læsecentret og trivslen i den almene skole, kan vi forebygge at elever får brug for specialområdet," siger udvalgsformanden.

Kurser og mentorordning Forvaltningen har regnet ud, at læsecentret med 690.000 kroner kan blive opnormeret med 1,15 årsværk og dermed råde over fire årsværk. De resterende 2,55 millioner kroner fordeles forholdsmæssigt blandt kommunens almene skoler til LKT-arbejdet (Læring, Kontakt og Trivsel).

Læsecentret har til huse på Lindegårdsskolen, og er for de elever, der har så svært ved at læse og skrive, at det påvirker deres skolegang. På kommunanes hjemmeside kan man læse, at centret i øjeblikket hvert år har tre kurser for i alt 21 elever på 3.-6. klassetrin.

Kursusopholdet følges op af en eller flere mentorperioder, hvor læsecenterlærerne bidrager til at få elevens nye kompetencer indarbejdet i skoledagen på elevens hjemskole. Læsecentret deltager også i ordblindeklubber på de fleste skoler. Ordblindeklubberne er et tilbud til tidligere læsecenterelever og deres lærere.