32-årig mand mistænkt: Kastede bøger ned på Omfartsvejen

Onsdag kl. 09.55 fik politiet anmeldelse om, at en mand stod på broen over Lyngby Omfartsvej ved Lyngby Hovedgade og kastede genstande ned på omfartsvejen til fare for bilerne. En patrulje kørte til stedet, hvor de fandt flere bøger samt en håndvægt på kørebanen.

Ifølge politiet er det muligt, at han vil blive sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed.